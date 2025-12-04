Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: જલદી કરજો! ફરી ઘટી ગયા સોનાના ભાવ, ઘટેલા ભાવે સોનું-ચાંદી ખરીદવાની તક, જાણો આજનો રેટ

Gold-Silver Price Today: સોનાના ભાવમાં એકાએક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદી પણ પછડાઈ છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 04, 2025, 12:37 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: જલદી કરજો! ફરી ઘટી ગયા સોનાના ભાવ, ઘટેલા ભાવે સોનું-ચાંદી ખરીદવાની તક, જાણો આજનો રેટ

સોનાના ભાવમાં આજે પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ચાંદી પણ ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ પછડાઈ છે. લગ્નગાળામાં જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ કેરેટ પ્રમાણે લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 459 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 127755 રૂપિયાની સપાટી પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 128214 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 420 રૂપિયા ઘટ્યા છે અને ભાવ 117024 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 117444 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

એ જ રીતે ચાંદીમાં પણ આજે ચમક ઘટી છે. ચાંદીમાં પ્રતિ  કિલોગ્રામ 2477 રૂપિયા ઘટ્યા અને ભાવ 175713 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 178190 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/0garP65syd

— IBJA (@IBJA1919) December 4, 2025

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 5 ફેબ્રુઆરીની ડિલિવરીવાળા સોનાના ભાવમાં છેલ્લી માહિતી મુજબ 0.47 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 129850 પર પહોંચ્યો. જ્યારે 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી ચાંદીમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 180069 પર પહોંચ્યો. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)      

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news