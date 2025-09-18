Prev
Next

Gold Rate Today: મોજ કરાવી દીધી સોનાએ....આજે પણ ઘટી ગયા સોનાના ભાવ, 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો આજનો ભાવ જાણો

Gold Price Today: બુધવારે પણ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો જે આજે પણ ચાલુ છે. અમેરિકી ફેડ રિઝર્વ બેંકના રેટ કટના નિર્ણય વચ્ચે સોનું આજે ફરીથી પછડાયું છે. જો તમે લેવાનું વિચારતા હોવ તો  ફટાફટ સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 18, 2025, 01:07 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: મોજ કરાવી દીધી સોનાએ....આજે પણ ઘટી ગયા સોનાના ભાવ, 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો આજનો ભાવ જાણો

અમેરિકામાં ફેડરલ રિઝર્વ બેંક તરફથી વ્યાજ દરમાં કાપ વચ્ચે વૈશ્વિક બજારમાં સોનામાં નવી ઊંચાઈ જોવા મળી. પરંતુ ઘરેલુ વાયદા બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંનેમાં પ્રોફિટ બુકિંગ જોવા મળ્યું. ગોલ્ડના ભાવ ગુરુવારે ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા. સોનું 1,09,286 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું. જે ગત ક્લોઝિંગ 1,09,822 રૂપિયાથી 536 રૂપિયા નીચે હતું. જો કે થોડા દિવસ પહેલા જ ગોલ્ડ 1,10,666 રૂપિયાના પોતાના અત્યાર સુધીના સર્વોચ્ચ સ્તર (All Time High) સુધી પહોંચી ગયું હતું. ચાંદી પણ દબાણમાં જોવા મળી. હાલ 1,25,900 રૂપિયા પ્રતિ કિલો જોવા મળી જે ગત ક્લોઝિંગ 1,26,984 રૂપિયાથી 1,084 રૂપિયા નીચે છે. ચાંદીનું પણ અત્યાર સુધીનું ઓલ ટાઈમ હાઈ સ્તર 1,30,450 રૂપિયા રહ્યું છે. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 469 રૂપિયા ઘટીને 109264 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો જે લાસ્ટ સેશનમાં 109733 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 193 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 125563 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 125756 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/gjaWmrlHMa

— IBJA (@IBJA1919) September 18, 2025

ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ભાવ
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરોમાં 25 બેસિસ બોઈન્ટના કાપ બાદ વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. સ્પોટ ગોલ્ડ સત્ર દરમિયાન 3,707.40 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સ્તર સુધી પહોંચ્યું. જે અત્યાર સુધીનું ઉચ્ચતમ સ્તર છે. જો કે બાજમાં તેમાં હળવો ઘટાડો આવ્યો અને તે 3,681.39 ડોલર પર 0.2% નીચે બંધ થયું. જ્યારે ડિસેમ્બર ડિલિવરીવાળું અમેરિકી સોના વાયદા ભાવ 0.2% તૂટીને 3,717.8 ડોલર પર સેટલ થયું. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)    

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news