સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 140%નો ઉછાળો, ધનતેરસ પર 1.50 લાખને પાર કરશે સોનું ?

Gold Price Prediction: વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025માં ભારતીય ગોલ્ડ EDFમાં રોકાણ $902 મિલિયન થયું હતું, જે ઓગસ્ટની તુલનામાં આશરે 285 ટકાનો વધારો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:09 PM IST

સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 140%નો ઉછાળો, ધનતેરસ પર 1.50 લાખને પાર કરશે સોનું ?

Gold Price Prediction: વૈશ્વિક બજારની અસ્થિરતા વચ્ચે રોકાણકારોનો સોનામાં રસ સતત વધી રહ્યો છે. આ વર્ષે, સોનાના બુલિયન બજારમાં આશરે 60 ટકાનું વળતર મળ્યું છે, જ્યારે 2022થી તેના ભાવમાં આશરે 140 ટકાનો મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે. બજાર નિષ્ણાતો કહે છે કે સોનાના ભાવમાં આ વધારો વૈશ્વિક આર્થિક ફેરફારો અને નાણાકીય નીતિઓ અંગેની અપેક્ષાઓને કારણે છે.

આ ધનતેરસ પર સોનાના ભાવનો અંદાજ

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, આ ધનતેરસ પર સોનાનો ભાવ આશરે 130,000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી શકે છે. SMC ગ્લોબલ સિક્યોરિટીઝના કોમોડિટીઝ રિસર્ચ ચીફ વંદના ભારતીના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષના અંત સુધીમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં સોનું લગભગ 1.50 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. આ દરમિયાન, ધનતેરસ પર તેની કિંમત 120,000 રૂપિયાથી 130,000 રૂપિયાની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે.

રેલિગેર બ્રોકિંગ લિમિટેડના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (સંશોધન) અજિત મિશ્રા કહે છે કે સોનાના ભાવમાં આ વધારો વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતા, ભૂરાજકીય તણાવ અને યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની વધતી અપેક્ષાઓને કારણે થઈ રહ્યો છે.

સોનાના ચમકવા પાછળના કારણો

નિષ્ણાતો ભવિષ્યવાણી કરે છે કે 2026 માં સોનાના ભાવ સમાન દરે વધવાનું ચાલુ રહી શકે છે. જોકે, 1.50 રૂપિયા લાખને પાર થવાની શક્યતા ઓછી માનવામાં આવે છે. વિશ્વભરની સેન્ટ્રલ બેંકો સતત સોનું ખરીદી રહી છે, અને રોકાણકારો શેરબજારમાં વધઘટને કારણે સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.

સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.5 લાખને પાર કરી શકે

વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલ અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025માં ભારતીય ગોલ્ડ EDFમાં રોકાણ 902 મિલિયન ડોલર હતું, જે ઓગસ્ટની તુલનામાં આશરે 285 ટકાનો વધારો છે. ઓગમોન્ટના રિસર્ચ હેડ રેનિશા ચૈનાની અનુસાર, જો વર્તમાન વલણ ચાલુ રહે, તો 2026ના મધ્ય સુધીમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.5 લાખ રૂપિયાને પાર કરી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

