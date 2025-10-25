સોનાના ભાવ પર લાગી બ્રેક, દિવાળી પછી સોનાના ભાવમાં કેમ આવી રહ્યો છે સતત ઘટાડો? જાણો
Gold Rate Fall Reason: સોનાના ભાવમાં વધારો ઓગસ્ટમાં શરૂ થયો હતો. આ મહિને એક સમયે ભાવ 4,381.52 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યા હતા, પરંતુ 21 ઓક્ટોબરે તેમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
Gold Rate Fall Reason: દિવાળી પછી સોનાના ભાવમાં નવ અઠવાડિયાના વધારાનો ટ્રેન્ડ તૂટી ગયો. બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવારે સાંજે 5 વાગ્યે સોનાનો હાજર ભાવ 0.3% ઘટીને 4,113.05 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયો. એક અઠવાડિયામાં સોનામાં 3.3% ઘટાડો થયો છે. એક અઠવાડિયામાં ચાંદીમાં પણ 6% ઘટાડો થયો છે. ગયા સપ્તાહે ચાંદી રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી, $54 પ્રતિ ઔંસને વટાવી ગઈ હતી.
સોનાના ભાવમાં વધારો ઓગસ્ટ મહિનાથી શરૂ થયો. જ્યારે એક સમયે ભાવ $4,381.52 પ્રતિ ઔંસના ટોચ પર પહોંચ્યા હતા, પરંતુ 21 ઓક્ટોબર બાદ તેમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
નવી દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ
નવી દિલ્હીમાં શનિવારે સોનાનો ભાવ 1,23,110 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જ્યારે મુંબઈમાં તે ₹1,23,320 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. બેંગલુરુમાં સોનાનો ભાવ ₹1,23,420 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, અને કોલકાતામાં તે ₹1,23,160 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. સોનાનો સૌથી વધુ ભાવ ચેન્નાઈમાં હતો, જ્યાં તે ₹1,23,680 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.
શહેર પ્રમાણે સોનાનો ભાવ (₹/10 ગ્રામ)
- નવી દિલ્હી ₹1,23,110
- મુંબઈ ₹1,23,320
- બેંગલુરુ ₹1,23,420
- કોલકાતા ₹1,23,160
- ચેન્નાઈ ₹1,23,680
ભાવ કેમ ઘટી રહ્યો છે?
બજાર એક્સપર્ટના મતે, આંતરરાષ્ટ્રીય ડોલરના મજબૂત થવા અને વૈશ્વિક વેપાર તણાવમાં ઘટાડાથી સોનાના ભાવ પર અસર પડી છે. રોકાણકારો હવે સોનામાં નફો બુક કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ભાવ પર દબાણ આવી રહ્યું છે. ચીન અને અમેરિકા વચ્ચેના વેપાર તણાવમાં ઘટાડો થવાથી સોનાની માંગ પણ ઘટી રહી છે, જેના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થયો છે.
સોનાના ભાવમાં 60%થી વધુનો થયો વધારો
આ વર્ષની શરૂઆતથી, એટલે કે, 2025થી, સોનાના ભાવમાં 60%થી વધુનો વધારો થયો છે.
