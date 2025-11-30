Prev
Gold Price Prediction: સોનાના ભાવમાં ફરી એક ઐતિહાસિક ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. વિશ્લેષકો કહે છે કે રોકાણકારો મુખ્ય યુએસ આર્થિક ડેટા, ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન જેરોમ પોવેલના ભાષણ અને ભારતીય રિઝર્વ બેંકની નાણાકીય નીતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:56 PM IST

લગ્નની સિઝન શરૂ થતા સોનામાં વધારો, એક્સપર્ટે ભાવને લઈ કરી ડરામણી ભવિષ્યવાણી !

Gold Price Prediction: સોનાના ભાવ ફરી એકવાર ઐતિહાસિક ઉછાળા જોઈ શકે છે. એક્સપર્ટ કહે છે કે રોકાણકારો મુખ્ય યુએસ આર્થિક ડેટા, ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેન જેરોમ પોવેલના ભાષણ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની નાણાકીય નીતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. 

જેએમ ફાઇનાન્શિયલના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રણવ મીરે જણાવ્યું હતું કે, સોનું હવે તે સાંકડી શ્રેણીમાંથી બહાર નીકળી ગયું છે, જેમાં તે લાંબા સમયથી અટવાયું હતું. રોકાણકારો વૈશ્વિક ઉત્પાદન અને સેવા ક્ષેત્રના ડેટા, યુએસ રોજગાર ડેટા અને ગ્રાહક ભાવના પર નજીકથી ધ્યાન આપી રહ્યા છે. 

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "આ ઉપરાંત, સોમવારે ફેડના ચેરમેન જેરોમ પોવેલનું ભાષણ, રશિયા-યુક્રેન શાંતિ વાટાઘાટોમાં પ્રગતિ અને શુક્રવારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની નીતિ બેઠક થશે. રોકાણકારો આ બધા વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખશે.

વિગતો શું છે?

ફેબ્રુઆરી 2026 માં મલ્ટિ કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના વાયદા ગયા અઠવાડિયે 3,654 રૂપિયા અથવા 2.9 ટકા વધીને શુક્રવારે 1,29,504 રૂપિયા પ્રતિ દસ ગ્રામ પર બંધ થયા હતા. એન્જલ વનના સિનિયર રિસર્ચ ઓફિસર પ્રથમેશ માલ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં નબળા પડી રહેલા રૂપિયા અને સ્થાનિક માંગને કારણે સોનાના ભાવમાં અસ્થિરતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. તહેવારો, લગ્નો અને ઘરેણાંની ખરીદી ભારતીય બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવને મજબૂત ટેકો આપી રહી છે. 

માલ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક મધ્યસ્થ બેંકો સતત સોનું ખરીદી રહી છે, જે લાંબા ગાળે સોના માટે સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ જાળવી રાખશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, મધ્યસ્થ બેંકો ઘણા વર્ષોથી સોનું એકઠું કરી રહી છે, અને આ વલણ 2026 સુધી ચાલુ રહેશે.

અન્ય એક્સપર્ટના મંતવ્યો

ક્વોન્ટેસ રિસર્ચના સ્થાપક કાર્તિક જોનાગડલાએ જણાવ્યું હતું કે, યુએસમાં વાસ્તવિક વ્યાજ દરોના ભવિષ્ય પર રોકાણકારો માટે તેમના મંતવ્યો વ્યક્ત કરવાનો સોનું સૌથી સીધો અને સ્પષ્ટ માર્ગ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જ્યાં સુધી ડિસેમ્બરમાં વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની મજબૂત શક્યતા છે, ત્યાં સુધી સોના અને ચાંદી માટેનો સેન્ટિમેન્ટ હળવો હકારાત્મક રહેશે. જો કે, જો કોઈ અણધાર્યો ડેટા બહાર આવે છે જે નિકટવર્તી દર ઘટાડાની અપેક્ષાઓને નબળી પાડે છે, તો તાજેતરની તેજી ઉલટી થઈ શકે છે. તેથી, સ્વસ્થ રોકાણ સ્તર જાળવી રાખવું અને જોખમ સામે રક્ષણ મેળવવું મહત્વપૂર્ણ છે. વૈશ્વિક બજારમાં, ડિસેમ્બર ડિલિવરી કોન્ટ્રાક્ટ માટે સોનાના ભાવ સપ્તાહ દરમિયાન $138.8 અથવા 3.4 ટકા વધ્યા અને શુક્રવારે $4,218.3 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયા હતા.

અપેક્ષાઓએ સોનાના ભાવને ટેકો આપ્યો

JM ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના પ્રણવ મીરે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકન બજાર 11 કલાકના વિરામ પછી ફરી ટ્રેડિંગ શરૂ કર્યા પછી સોનાના ભાવમાં એક ટકાથી વધુનો વધારો થયો. ડોલર નબળો પડ્યો, ફેડરલ રિઝર્વના કેટલાક અધિકારીઓની ખરાબ ટિપ્પણીઓ અને આવતા મહિને 0.25 ટકા વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓએ સોનાના ભાવને ટેકો આપ્યો. 

આ દરમિયાન, ચાંદીએ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને સોના કરતાં વધુ સારી રીતે ચમકી. ગયા અઠવાડિયે, MCX પર ચાંદીના વાયદામાં 10.83 ટકા અથવા રૂ. 17,104નો વધારો થયો. વિદેશી બજારમાં, ડિસેમ્બર ડિલિવરી કોન્ટ્રાક્ટ માટે ચાંદીના ભાવ સપ્તાહ દરમિયાન $6.53 અથવા 13.09 ટકા વધીને $56.44 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થયા. શુક્રવારે, તે $3.53 અથવા 6.68 ટકા વધીને $56.45 પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચી ગયું.

MKY ગ્લોબલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના રિસર્ચ વિશ્લેષક રિયા સિંઘે જણાવ્યું હતું કે, "ફેડ અધિકારીઓની નિષ્ક્રિય ટિપ્પણીઓ અને મુખ્ય યુએસ ડેટાના વિલંબથી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે કે ઉધાર ખર્ચ ઘટશે. પરિણામે, સ્વેપ માર્કેટ આગામી મહિને 0.25 ટકાના દર ઘટાડાની 80 થી 87 ટકા શક્યતા દર્શાવે છે.

