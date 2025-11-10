Gold Rate Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં તોતિંગ વધારો, લગ્નગાળામાં સોનું ખરીદવું ભારે પડશે, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો પરંતુ આજે નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે બંને કિમતી ધાતુઓના ભાવમાં તોતિંગ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
નવું અઠવાડિયું શરૂ થતાની સાથે જ એકવાર ફરીથી સોનાના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવ પણ ઉછળ્યા છે. એકબાજુ જ્યાં લગ્નગાળો ચાલી રહ્યો છે ત્યાં સોના અને ચાંદીના ભાવ વધતા ગ્રાહકોના મનમાં પાછી ચિંતા થાય તે સ્વાભાવિક છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનું પ્લાન કરતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના ભાવ પ્રમાણે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોના (999 પ્યોરિટી)નો ભાવ આજે 1987 રૂપિયા ઉછળીને 122087 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 120100 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી આજે 2700 રૂપિયા વધીને 150975 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 148275 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
રિટેલ બજારમાં જોરદાર ઉછાળા બાદ વાયદા બજારમાં પણ સોના-ચાંદીના ભાવ ઉછળેલા જોવા મળ્યા છે. લેટેસ્ટ માહિતી મુજબ 10 ગ્રામ સોનું 1.55 ટકા ઉછળીને 122943 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 2.56 ટકા ઉછળીને 151517 રૂપિયા પર પહોંચી છે.
વૈશ્વિક બજારમાં ભાવ
અમેરિકી અર્થવ્યવસ્થામાં ઓછો વધારો અને સરકારી શટડાઉનને ખતમ કરવાની કોશિશો વચ્ચે સોમવારે સોનાના ભાવમાં હળવી તેજી જોવા મળી. સોનું લગભઘ 4017 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું જ્યારે ગત અઠવાડિયે તે લગભગ સ્થિર રહ્યું હતું. શુક્રવારે અમેરિકી કન્ઝ્યૂમર સેન્ટિમેન્ટનું સ્તર રેકોર્ડ નીચલા સ્તર નજીક પહોંચી ગયું ત્યારે સોનામાં વધારો જોવા મળ્યો. શટડાઉન અને વધતા ભાવોએ ગ્રાહકોની અપેક્ષાઓને નબળી કરી છે. જેનાથી રોકાણકારો વળી પાછા સોના જેવી સુરક્ષિત એસેટ તરફ વળ્યા છે. જાણકારો મુજબ અમેરિકામાં ચાલી રહેલા રેકોર્ડ તોડ શટડાઉન હવે ખતમ થવાના કગારે છે કારણ કે સેનેટના મધ્યમાર્ગી ડેમોક્રેટ સાંસદોના એક સમૂહે સરકારને ફરીથી ખોલવા માટે સમજૂતિ પર સહમતિ જતાવી છે.
Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
