Gold Rate Today: એક જ ઝટકે સોનાના ભાવમાં 2034 રૂપિયાનો વધારો, ચાંદી 3369 રૂપિયા ઉછળી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં એકાએક મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે સોનું 49602 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ મોંઘુ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 71002 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ઉછળી ચૂકી છે. આજના સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 25, 2025, 01:30 PM IST

Gold Rate Today: એક જ ઝટકે સોનાના ભાવમાં 2034 રૂપિયાનો વધારો, ચાંદી 3369 રૂપિયા ઉછળી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

હાલ લગ્નગાળો ચાલુ છે અને એવામાં સોનાના ઘટતા ભાવથી લોકો ખુશખુશાલ હતા પરંતુ આજે અચાનક સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. શરાફા બજારમાં આજે મંગળવારે 25 નવેમ્બરના રોજ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 2034 રૂપિયા ઉછળીને 125342 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો. જ્યારે જીએસટી સહિત 10 ગ્રામ 24 કેરેટ ગોલ્ડનો  ભાવ 129102 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર છે. જ્યારે ચાંદી જીએસટી સહિત 161729 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર છે. આજે જીએસટી વગર ચાંદીનો ભાવ 3369 રૂપિયા ઉછળીને 157019 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના રેટથી ખુલ્યા. સોમવારે ચાંદી જીએસટી વગર 153650 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ અને સોનું જીએસટી વગર 123308 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું હતું. 

હવે સોનું 17 ઓક્ટોબરના ઓલટાઈમ હાઈ130874 થી 5532 રૂપિયા સસ્તું રહી ગયું છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવ 14 ઓક્ટોબરના ઓલ ટાઈમ હાઈ 178100 થી 21081 રૂપિયા તૂટેલા છે. સોના ચાંદીના હાજર ભાવ ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન(IBJA)એ બહાર પાડ્યા છે. બની શકે કે તમારા શહેરમાં 1000થી 2000 રૂપિયાનો ફરક પડતો હોય. 

કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ
23 કેરેટ સોનું પણ 2026 રૂપિયા મોંઘુ થઈને 124840 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું. જીએસટી સાથે તેનો  ભાવ 128585 રૂપિયા થઈ ગયો. હજુ તેમાં મેકિંગ ચાર્જ જોડાયો નથી. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1863 રૂપિયા ઉછળીને 114813 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જીએસટી સહિત ભાવ 118257 રૂપિયા થાય છે. 

જ્યારે 18 કેરેટ સોનું1526 રૂપિયાની તેજી સાથે 94007 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું અને જીએસટી સાથે તેનો ભાવ 96827 રૂપિયા પ્રતિ 10  ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. આ ઉપરાંત 14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પણ 1190 રૂપિયા ચડ્યો છે. આજે તે 73325 રૂપિયા પર ખુલ્યોઅને જીએસટી સહિત તેનો ભાવ 75524 રૂપિયા પર છે. 

આ વર્ષે સોનું 49602 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ મોંઘુ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 71002 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ ઉછળી ચૂકી છે. 

અમદાવાદમાં 24 કેરેટ સોનું- 1,22,580 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
અમદાવાદમાં 22 કેરેટ સોનું- 1,15,188 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ

IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

