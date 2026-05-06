/Gold Price Today: સોનાના ભાવમાં એકાએક તોતિંગ વધારો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, જાણો કારણ અને આજનો ભાવ 

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવ પર વૈશ્વિક પરિબળો પણ ખુબ અસર કરે છે. આજે ગ્લોબલ બજારોમાં સોના અને ચાંદીમાં સારી એવી તેજી જોવા મળી. આ સાથે ઘરેલુ બજારમાં પણ બંને કિમતી ધાતુઓ ઉછળી છે. અચાનક તેજી આવવાનું કારણ અને આજના લેટેસ્ટ લેટ જાણો.
સોના અને ચાંદીમાં એકવાર ફરીથી તેજી જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોનું 1 ટકાથી વધુ ચડ્યું. જ્યારે ચાંદીએ પણ ઉછાળો માર્યો અને 2 ટકા સુધી ચડી ગઈ. અત્રે જણાવવાનું કે બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં નરમી જોવા મળતા આ તેજી જોવા મળી રહી છે. કોમોડિટી બજારની વાત કરીએ તો કોમેક્સ પર સોનાનો ભાવ લગભગ 1.43 ટકા વધીને 4633 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ પહોંચ્યો. જ્યારે ચાંદી લગભગ 1.36 ટકા ચડીને 75 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી હતી.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 3000 રૂપિયા વધીને 150636 પર પહોંચી ગયો જે કાલે સાંજે 147636 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 5868 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ 246333 પર પહોંચ્યો જે કાલે 240465 પર બંધ થયો હતો.
આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન સવાર અને સાંજ એમ બે વાર ભાવ જાહેર કરે છે. આમ તો ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
— IBJA (@IBJA1919) May 6, 2026
વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર હાલ 1.20PM ના ભાવ જોઈએ તો 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું હાલ 1.80 ટકા ચડીને 152450 રૂપિયા પર જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 3 ટકા ઉછળીને 251642 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો
વાત જાણે એમ છે કે આ તેજી પાછળ સૌથી મોટું કારણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આવેલો ઘટાડો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હાલમાં જ કહ્યું કે ઈરાન સાથે સમજૂતિ મુદ્દે સારી પ્રગતિ થઈ રહી છે. આ નિવેદન બાદ ઓઈલ બજારમાં દબાણ જોવા મળ્યું અને ભાવ પણ નીચે ગયો. બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ લગભગ 108 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને WTI લગભગ 100 ડોલર આસપાસ પહોંચી ગયું.
ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડાની સીધી અસર સોના અને ચાંદી પર પડે છે. જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલ સસ્તું થાય તો મોંઘવારીનું દબાણ થોડું ઘટે છે. જેનાથી કેન્દ્રીય બેંકો પર વ્યાજ દરો વધારવાનું દબાણ ઘટે છે. આ જ કારણ છે કે રોકાણકારો સોના અને ચાંદીમાં ખરીદી વધારે છે.
જો કે હજુ પણ બજારમાં સંપૂર્ણ રીતે રાહત નથી. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સોના અને ચાંદીમાં આ તેજી સીમિત રહી શકે છે. કારણ કે મજબૂત અમેરિકી ડોલર અને અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતાઓ તેના પર અસર કરી શકે છે. આ ઉપરાંત રોકાણકારો હવે અમેરિકી આર્થિક આંકડાની રાહ જોવે છે ખાસ કરીને રોજગાર સંબંધિત ડેટા પર બધાની નજર છે.
વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ અમેરિકામાં રોજગારના આંકડા મજબૂત આવે અને પગારમાં વધારો જોવા મળે તો અમેરિકી પેડરલ રિઝર્વ લાંબા સમય સુધી વ્યાજ દર ઊંચા રાખી શકે છે. આવામાં સોનાના ભાવ પર દબાણ વધી શકે છે. જ્યારે ઘરેલુ બજારમાં પણ સોનાના ભાવને નીચલા સ્તર પર સપોર્ટ મળી રહ્યો છે. જ્યારે પણ ભાવમાં હળવો ઘટાડો આવે છે ત્યારે રોકાણકારો ખરીદી કરી લે છે જેનાથી બજારને સહારો મળે છે.