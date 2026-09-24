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Gold Price Today: સતત ચોથા દિવસે સોનાના ભાવમાં કડાકો, ચાંદી પણ પછડાઈ, જાણો આજના ગોલ્ડ-સિલ્વર લેટેસ્ટ રેટ

Gold Rate Today:  આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. IBJA અને MCX પર આજે બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 24, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:27 PM IST
Gold Price Today: સતત ચોથા દિવસે સોનાના ભાવમાં કડાકો, ચાંદી પણ પછડાઈ, જાણો આજના ગોલ્ડ-સિલ્વર લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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