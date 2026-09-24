/Gold Price Today: સતત ચોથા દિવસે સોનાના ભાવમાં કડાકો, ચાંદી પણ પછડાઈ, જાણો આજના ગોલ્ડ-સિલ્વર લેટેસ્ટ રેટ

સતત ચોથા દિવસે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન એટલે કે IBJA મુજબ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 852 રૂપિયા ઘટી ગયા છે. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં 2716 રૂપિયા કડાકો જોવા મળ્યો છે. ચાંદીમાં ચાર દિવસમાં 7 હજાર અને સોનું 2500 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના ભાવ મુજબ આજે 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં 853 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 151163 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 152016 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 2716 રૂપિયા ઘટ્યા છે અને 230050 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 232766 પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરે છે અને શનિવારે તથા રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર નવા ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 24, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર MCX પર બપોરે 12.17 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.46 ટકા ઘટીને 150604 રૂપિયાના સ્તરે અને 4 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 1.07 ટકાના ઘટાડા સાથે 233375 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે.
શહેરો પ્રમાણે અલગ ભાવ કેમ હોય છે?
ભારતના અલગ અલગ શહેરોમાં તમને સોના અને ચાંદીના અલગ અલગ ભાવ જોવા મળી શકે છે. જેના 4 કારણ મુખ્ય ગણાય છે.
ટ્રાન્સપોર્ટ અને સિક્યુરિટી
એક શહેરથી બીજા શહેર સોનું લઈ જવામાં ઈંધણ અને સુરક્ષા ખર્ચો જોડાય છે જેમાં અંતર વધવાના કારણે ભાવ વધે છે.
ખરીદીનું પ્રમાણ
દક્ષિણ ભારતમાં સોનું વધુ વેચાય છે જેના કારણે જ્વેલર્સ મોટા પાયે ખરીદી કરે છે પરંતુ છૂટનો ફાયદો મર્યાદિત રહે છે.
લોકલ જ્વેલરી એસોસિએશન
રાજ્ય અને શહેરના જ્વેલરી એસોસિએશન સ્થાનિક ડિમાન્ડ સપ્લાયના આધારે રેટ નક્કી કરે છે.
જૂનો સ્ટોક અને ખરીદ કિંમત
જ્વેલર્સની ખરીદી રેટ ગ્રાહકોને કેટલી કિંમતે વેચવું એ નક્કી કરે છે.