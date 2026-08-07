/સોનાના ભાવમાં ફરી તેજી! ₹1.49 લાખને પાર પહોંચ્યું ગોલ્ડ, જાણો આજનો નવો ભાવ

Ahmedabad Bullion market Gold Price: આજે, શુક્રવાર, 7 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે. બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવ 236 રૂપિયા વધ્યા. સોનાનો ભાવ હવે 1,51,109 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. આ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે. ગઈકાલે, ગુરુવારે, સોનાના ભાવ 198 રૂપિયા વધીને 1.48 લાખ રૂપિયા પર બંધ થયા. બુલિયન બજારમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,38,400 રૂપિયા છે. જો તમે આજે સોનાના દાગીના ખરીદવા અથવા રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે 7 ઓગસ્ટના ભાવ ચેક કરવા જોઈએ.
અમદાવાદના આજના બુલિયન માર્કેટના ભાવ
અમદાવાદમાં 10 સોનાનો ભાવ અંદાજે 149760થી 149940 રૂપિયા છે, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ અંદાજે 137300થી 137450 રૂપિયા છે
દિલ્હીમાં આજના સોનાના ભાવ
રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ ₹1,51,109 પ્રતિ 10 ગ્રામ છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹1,38,404 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે.
મુંબઈમાં આજનો સોનાનો ભાવ
મુંબઈમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,51,122 રૂપિયા છે. અહીં સોનું 234 રૂપિયા મોંઘુ થયું છે. મુંબઈમાં 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,38,520 રૂપિયા છે.
યુપીમાં આજનો સોનાનો ભાવ
યુપીના લખનૌમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,52,390 રૂપિયા છે. અહીં સોનાનો ભાવ 246 રૂપિયા વધ્યો છે. 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ 1,39,590 રૂપિયા છે.
સોનાના ભાવ કેમ વધ્યા?
સોનાના ભાવમાં વધારાનું સૌથી મોટું કારણ ચીનની સેન્ટ્રલ બેંક દ્વારા સતત ખરીદી છે. પીપલ્સ બેંક ઓફ ચાઇના છેલ્લા 20 મહિનાથી સતત સોનાની ખરીદી કરી રહી છે. તેણે તેના સોનાના ભંડારનો મોટો ભાગ લંડનથી હોંગકોંગ ખસેડ્યો છે. આના કારણે બજારમાં સોનાની માંગ વધી છે, જેની કિંમતો પર અસર પડી રહી છે.
બીજું મોટું કારણ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા ભૂ-રાજકીય તણાવ અને વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિ અંગે રોકાણકારોની ચિંતાઓને કારણે, લોકો સલામત રોકાણ તરીકે સોના તરફ વળ્યા છે. જ્યારે પણ વૈશ્વિક જોખમો વધે છે, ત્યારે સોનાની માંગ વધે છે અને તેના ભાવ વધે છે.
ત્રીજું કારણ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરોની આસપાસની અનિશ્ચિતતા છે. રોકાણકારો ફેડના આગામી નિર્ણય પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. વધુમાં, ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયા પછી, મોટા સંસ્થાકીય રોકાણકારોએ પણ તેમની ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે, જેના કારણે સોનાના ભાવ હાઈ લેવલે રહ્યા છે.
નોંધ: સોના-ચાંદીના આ બજાર ભાવ અંદાજિત અને સાંકેતિક છે. તમે જ્યારે સોનું ખરીદવા જાવ ત્યારે તેમાં જીએસટી (GST), મેકિંગ ચાર્જ (ઘડાઈ) અને જ્વેલર્સના પ્રીમિયમ મુજબ અંતિમ કિંમતમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.