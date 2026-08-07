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સોનાના ભાવમાં ફરી તેજી! ₹1.49 લાખને પાર પહોંચ્યું ગોલ્ડ, જાણો આજનો નવો ભાવ

Ahmedabad Bullion market Gold Price: આજે, શુક્રવાર, 7 ઓગસ્ટના રોજ, બુલિયન બજારમાં સોનાના ભાવમાં 236 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. સોનાનો ભાવ 1,49,760 રૂપિયા છે, જે 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:53 PM IST
સોનાના ભાવમાં ફરી તેજી! ₹1.49 લાખને પાર પહોંચ્યું ગોલ્ડ, જાણો આજનો નવો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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