/એક જ અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં 8% નો વધારો, શું અત્યારે ખરીદી કરવી કે ઘટાડાની રાહ જોવી? જાણો

Gold Rate Today: સોનાની કિંમતોમાં આ અઠવાડિયામાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. અમેરિકાના રોજગાર આંકડાઓ બાદ યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરો વધવાની આશંકા ઓછી થઈ ગઈ છે, જેનો સીધો ફાયદો સોના જેવી નોન-ઇન્ટરેસ્ટ બેરિંગ એસેટ્સને મળ્યો છે. આ ઉપરાંત અમેરિકી ડોલર અને ટ્રેજરી યીલ્ડમાં નરમાઈ તથા ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં વધ-ઘટની અસર પણ બુલિયન માર્કેટ પર પડી છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વચ્ચે આ અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં આશરે 8%નો વધારો નોંધાયો છે. હવે રોકાણકારો સામે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે આટલી ભારે તેજી પછી પણ સોનામાં રોકાણ કરવાની તક છે કે પછી કિંમતો ઘટે તેની રાહ જોવી વધુ સારું રહેશે?
તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ
સોનામાં આવેલા આ ઉછાળા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ આ અઠવાડિયે અમેરિકાથી આવેલા નબળા રોજગારીના આંકડા છે. શુક્રવારે જાહેર થયેલા રિપોર્ટ અનુસાર, જુલાઈ મહિનામાં અમેરિકાના અર્થતંત્રમાં અંદાજ કરતાં 23,000 નોકરીઓ ઓછી થઈ છે. બજારને આશરે 80,000 નવી નોકરીઓ ઉમેરાવાની અપેક્ષા હતી. આ ઉપરાંત છેલ્લા બે મહિનાના રોજગારીના આંકડાઓમાં પણ મોટા પાયે સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી અગાઉના અંદાજ કરતાં આશરે 1.03 લાખ નોકરીઓ ઓછી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આના કારણે અમેરિકાના અર્થતંત્રમાં રોજગારીની મજબૂતાઈ સામે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે અને રોકાણકારોને લાગ્યું છે કે, ફેડરલ રિઝર્વ માટે વ્યાજ દરો ઊંચા રાખવા કે તેમાં વધારો કરવાની જગ્યા ઓછા થઈ શકે છે. જ્યારે વ્યાજ દરો વધવાની આશા નબળી પડે છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે સોનાને ફાયદો થાય છે કારણ કે સોનું પોતે કોઈ વ્યાજ આપતું નથી.
આ દરમિયાન અમેરિકાના પ્રાઇવેટ સેક્ટર તરફથી આવતા ADP રોજગારીના આંકડા પણ અપેક્ષા કરતા નબળા રહ્યા છે. પ્રાઇવેટ કંપનીઓમાં આશરે 44,000 નવી નોકરીઓ ઉમેરાઈ, જ્યારે બજારનો અંદાજ લગભગ 75,000નો હતો. ISM સર્વિસેસ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે. આ સંકેતોએ રોકાણકારોને વિચારતા કરી દીધા કે અમેરિકાના લેબર માર્કેટ ધીમે ધીમે નબળું પડી રહ્યું છે. ત્યારબાદ અમેરિકી ટ્રેજરી યીલ્ડમાં ઘટાડો અને ડોલરના નબળા પડવાથી સોનાની માંગ વધુ મજબૂત બની. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનું 7 અઠવાડિયામાં ઊંચી સપાટીએ પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ચાંદીએ પણ આશરે 6 અઠવાડિયામાં ઊંચી સપાટી સ્પર્શી છે.
સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરનાર બીજો મોટો મુદ્દો સ્ટ્રેટ ઓપ હોર્મુઝ (Strait of Hormuz)ને લઈ આવેલા રિપોર્ટ છે. આ દરિયાઈ માર્ગ વૈશ્વિક ઓઈલ પુરવઠા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચેની વાતચીતમાં પ્રગતિ થઈ છે અને તેનાથી આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગને ફરીથી ખોલવા તથા ઓઈલની સામાન્ય અવરજવર બહાલ થવાની આશા વધી છે. જો અહીંથી ઓઈલનો પુરવઠો સામાન્ય થાય છે, તો ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો પરનું દબાણ ઘટી શકે છે. આનાથી વૈશ્વિક મોંઘવારી અંગેની ચિંતા પણ ઓછી થઈ શકે છે અને યુએસ ફેડના વ્યાજ દર અંગેના નિર્ણયો અલગ દિશામાં જઈ શકે છે.
અત્યારે ખરીદી કરવી કે નહીં?
SEBI-રજીસ્ટર્ડ માર્કેટ એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતોમાં નરમાઈ અમેરિકી ટ્રેજરી યીલ્ડ અને ડોલર પર દબાણ વધારી શકે છે. જો ઓઈલનો પુરવઠો સામાન્ય રહે અને મોંઘવારી નિયંત્રણમાં રહે, તો ફેડ દ્વારા વ્યાજ દર વધારવાની શક્યતા ઘટી શકે છે. આવી સ્થિતિ સોના માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, સોનાના ભાવ માટે અમેરિકી મોંઘવારીના આંકડા, ફેડરલ રિઝર્વની ટિપ્પણીઓ, ડોલર, બોન્ડ યીલ્ડ અને મધ્ય પૂર્વની સ્થિતિ આગામી સમયમાં પણ મહત્વના પરિબળો બની રહેશે.
એનરિચ મની (Enrich Money)ના CEO પોનમુડી આર મુજબ, સોનાનું શોર્ટ-ટર્મ ફંડામેન્ટલ આઉટલુક મજબૂત બન્યું છે. અમેરિકી લેબર માર્કેટમાં નબળાઈ અને બોન્ડ યીલ્ડમાં સંભવિત ઘટાડો સોનાને સપોર્ટ કરી શકે છે. જો કે, આટલી ઝડપી તેજી પછી રોકાણકારોએ એક સાથે ખરીદી કરવાને બદલે તબક્કાવાર રોકાણ કરવાનું વિચારવું જોઈએ, એટલે કે કિંમતો ઘટે ત્યારે ધીમે-ધીમે ખરીદી કરવી જોખમને નિયંત્રિત કરવાની વધુ સારી રીત છે.
સોનાનું આઉટલુક હાલમાં સકારાત્મક નજરે પડી રહ્યો છે, પરંતુ કિંમતોમાં ભારે ઉછાળા બાદ જોખમ પણ વધી ગયું છે. તેથી રોકાણકારોએ માત્ર તેજી જોઈને ઉતાવળમાં મોટી રકમ રોકવાનું ટાળવું જોઈએ. લાંબા ગાળાના રોકાણકારો પોતાની જરૂરિયાત, પોર્ટફોલિયોમાં સોનાનું પ્રમાણ અને જોખમ ઉઠાવવાની ક્ષમતા મુજબ ધીમે-ધીમે રોકાણ કરી શકે છે.
જ્યારે શોર્ટ-ટર્મ ટ્રેડર્સ માટે સપોર્ટ અને રજિસ્ટન્સના લેવલ્સ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. સોનાની આગામી દિશા મોટાભાગે અમેરિકી મોંઘવારી અને રોજગારીના આંકડા, ફેડની નીતિ, ડોલર ટ્રેજરી યીલ્ડ તેમજ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ અને મિડલ ઇસ્ટ સાથે જોડાયેલા રિપોર્ટ પર નિર્ભર રહેશે. આથી વર્તમાન સ્તરે "Buy on Dips"ની રણનીતિ અપનાવવી, પાછળ દોડીને ઊંચા ભાવે ખરીદવાની સરખામણીમાં વધુ સમજદારીભર્યું પગલું સાબિત થઈ શકે છે.