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એક જ અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં 8% નો વધારો, શું અત્યારે ખરીદી કરવી કે ઘટાડાની રાહ જોવી? જાણો

Gold Price Today: આ અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. અમેરિકી રોજગારીના આંકડાઓને કારણે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દર વધારવાની આશા નબળી પડી છે, જ્યારે ડોલર અને અમેરિકી ટ્રેજરી યીલ્ડમાં નરમાઈ આવવાથી સોનાને સપોર્ટ મળ્યો છે. આ સ્થિતિમાં શું સોનું ખરીદવું જોઈએ કે નહીં? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 09, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:31 PM IST
એક જ અઠવાડિયામાં સોનાના ભાવમાં 8% નો વધારો, શું અત્યારે ખરીદી કરવી કે ઘટાડાની રાહ જોવી? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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