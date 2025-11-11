Prev
Gold Rate Today: બાપરે...આજે તો સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ભડકો, ચાંદી પણ જોરદાર ઉછળી, વધીને આટલો થઈ ગયો આજે રેટ

Gold-Silver Price Today: ધનતેરસ બાદ ગગડેલું સોનું એકવાર ફરીથી તેજીમાં જોવા મળી રહ્યું છે. આજે પણ સોનું ભાગી રહ્યું છે. ચાંદી પણ ચમકી છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 11, 2025, 01:03 PM IST

સોનાના ભાવમાં ફરીથી હવે તેજી જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજાર (MCX)માં સોનાનો ભાવ 1 ટકા જેટલો ચડી ગયો છે. આ ઉછાળા બાદ 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો ભાવ 1,25,007 રૂપિયા થઈ ગયો છે. વાયદા બજાર ગોલ્ડ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રાક્ટનો ભાવ 0.94 ટકાની તેજી સાથે 125,137 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સ્તર પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે સોનાના ભાવમાં જ નહીં પરંતુ ચાંદીના ભાવ પણ વધ્યા છે. સિલ્વરનો ભાવ 1.12 ટકાના ઉછાળા બાદ 125,137 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થઈ ચૂક્યો છે. 

આજનો સોનાનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના રેટ્સ મુજબ આજે સોનામાં 1706 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 124147 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગયો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં ભાવ 151643 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં પણ આજે મોટો ઉછાળો નોંધાયો છે. ભાવ 2695 રૂપિયા ઉછળીને 154338 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે જે કાલે 151643 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

સોનામાં તેજી પાછળના કારણો
વૈશ્વિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં તેજીની પાછળના કારણ જોઈએ તો ફેડ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરમાં કાપની સંભાવના ગણવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ મુજબ ડિસેમ્બર મહિનામાં અમેરિકી સેન્ટ્રલ બેંક તરફથી વ્યાજના દરમાં કાપ આવી શકે છે. આ ઉપરાંત ડોલરનું સ્થિર રહેવું અને યુએસ બોન્ડ યીલ્ડે પણ ગોલ્ડના ભાવને સપોર્ટ કર્યો છે. 

ભારતમાં લગ્નગાળો પણ શરૂ થઈ ગયો છે. જેના કારણે હવે એકવાર ફરીથી બજારમાં ગોલ્ડ જ્વેલરીની માંગણી વધશે. આ લાંબા લગ્નગાળાના કારણે પણ સોનાના ભાવમાં તેજી આવે તેવી શક્યતા છે. અત્રે જણાવવાનું કે ધનતેરસ બાદ બજારમાં ગોલ્ડના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 

ગોલ્ડના ભાવમાં આ વર્ષે આવેલી તેજી પાછળના મોટા કારણોમાં વ્યાજ દરોમાં કરાયેલો ઘટાડો એક છે. અમેરિકાથી આવેલા કેટલાક નવા ડેટા જણાવે છે કે જોબ માર્કેટની સ્થિતિ સારી નથી. જ્યારે કન્ઝ્યૂમર સેન્ટીમેન્ટ પણ નબળી છે. જેનાથી એકવાર ફરીથી વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. 

158000 રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે ચાંદીનો ભાવ
મીડિયા રિપોર્ટમાં Prithvifinmart Commodity Research સાથે જોડાયેલા મનોજકુમાર જૈનને ટાંકીને લખાયું છે જેમણે કહ્યું છે કે આગામી બેથી ત્રણ સત્રોમાં સોનાનો ભાવ 126000 રૂપિયા અને ચાંદીનો ભાવ 158000 રૂપિયાના લેવલ સુધી જઈ શકે છે. 

ખાસ નોંધ- આ રોકાણ માટેની સલાહ નથી. સોનાના ભાવમાં તેજી અને મંદી પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર હોય છે. અહીં પ્રસ્તુત એક્સપર્ટ્સના વિચારો તેમનો અંગત અભિપ્રાય છે. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી કે તેના આધારે સોનું ખરીદવાનું કે વેચવાની સલાહ પણ આપતું નથી. 

IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

 

 

