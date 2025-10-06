Prev
Gold Rate Today: દીવાળી ટાણે સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, પહેલીવાર સોનું આ સ્તરે પહોંચ્યું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ 

Gold-Silver Price Today: થોડા ભાવ ઘટ્યા બાદ આજે એકવાર ફરીથી સોના અને ચાંદીમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારની સાથે સાથે રિટેલ બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ધરખમ વધારો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 06, 2025, 12:44 PM IST

Gold Rate Today: દીવાળી ટાણે સોનાના ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો, પહેલીવાર સોનું આ સ્તરે પહોંચ્યું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ 

દીવાળી પહેલા સોનાના ભાવમાં જોરદાર ભડકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સોનાનો વાયદો 1,19,490 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચી ગયો. જ્યારે ચાંદી ડિસેમ્બર વાયદાએ 1,47,700 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની નવી ઊંચાઈ હાંસલ કરી. વાયદા બજાર (MCX)માં પહેલીવાર સોનું 119400 પાર પહોંચ્યું. જેમાં આજે 1.14 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ ઉપરાંત ચાંદી પણ 147400 પાર પહોંચી જેમાં 1.17 ટકાની તેજી જોવા મળી. રિટેલ બજારમાં પણ સોનું મોંઘુ થયું છે જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA)  મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 2105 રૂપિયા ઉછળીને સીધો 119059 પર પહોંચી ગયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 116954 પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે 2940 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 148550 પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 145610 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ


IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

