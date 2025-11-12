Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate: સોનું થશે 8 લાખને પાર, આગામી વર્ષે 3 લાખ કિલોના ભાવે વેચાશે ચાંદી... જાણો કોણે કરી આ ડરામણી ભવિષ્યવાણી

Gold-Silver Rate Prediction: 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.30 લાખ રૂપિયા પહોંચ્યો ત્યારે ખૂબ જ હાહાકાર મચી ગયો હતો. જે ઘરોમાં લગ્ન નજીક આવી રહ્યા છે તેઓ તો પરેશાન થઈ ગયા હતા. સોના-ચાંદીના આસમાને પહોંચેલા ભાવોથી લોકોનો પરસેવો છૂટી ગયો હતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: સોનું થશે 8 લાખને પાર, આગામી વર્ષે 3 લાખ કિલોના ભાવે વેચાશે ચાંદી... જાણો કોણે કરી આ ડરામણી ભવિષ્યવાણી

Robert Kiyosaki on Gold Price: 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.30 લાખ રૂપિયા પહોંચ્યો ત્યારે ખૂબ જ હાહાકાર મચી ગયો હતો. જે ઘરોમાં લગ્ન નજીક આવી રહ્યા છે તેઓ તો પરેશાન થઈ ગયા હતા. સોના-ચાંદીના આસમાને પહોંચેલા ભાવોથી લોકોનો પરસેવો છૂટી ગયો હતો. પછી થોડી રાહત મળી, ગયા અઠવાડિયે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો અને સોનાનો ભાવ 1.19 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો. તમે અને હું સોનાના આ વધઘટના ભાવથી પરેશાન છીએ, પરંતુ દિગ્ગજ રોકાણકાર અને "રિચ ડેડ પુઅર ડેડ"ના લેખક રોબર્ટ કિયોસાકીએ જે ચેતવણી આપી છે તેને જાણની તમારા હોશ ઉડી જશે.

8 લાખને પાર થશે સોનું
સોના અને ચાંદીના ભાવ અંગે રોબર્ટ કિયોસાકીએ મોટી ચેતવણી આપી છે. રોબર્ટે એક પોસ્ટ દ્વારા આ ચેતવણી આપી છે. શેરબજારમાં ક્રેશ થવાની ભવિષ્યવાણી ક્યા બાદ હવે તેમણે સોના અને ચાંદીના ભાવ અંગે ચેતવણી આપી છે. કિયોસાકીએ એક્સ (X) પર લખ્યું છે કે, સોનાનો ભાવ 27,000 ડોલરને પાર જવાનો છે. ભારતીય કરન્સીમાં જોઈએ તો આ કિંમત 8.5 લાખ રૂપિયાની નજીક પહોંચે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આવતા વર્ષે ચાંદી 3 લાખને પાર થશે
રોબર્ટ કિયોસાકીએ લખ્યું કે, સોનું 27,000 ડોલરને પાર થઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ લખ્યું કે, COMEX પર સોનાનો ભાવ 27,000 ડોલરને વટાવી શકે છે. તેમણે ચાંદીને લઈને પણ એક નવો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. કિયોસાકીએ લખ્યું કે, 2026 સુધીમાં ચાંદીનો ભાવ 100 ડોલરની નજીક પહોંચી જશે, એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં તેની કિંમત 3 લાખ રૂપિયાને વટાવી શકે છે. 

કિયોસાકીએ જણાવ્યું કે, તેઓ 1971થી સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તેમણે અમેરિકી ડોલર પર આકરા પ્રહારો કરતાં કહ્યું કે, જ્યારે સિસ્ટમમાં નકલી નાણાં આવી જાય છે, ત્યારે અસલી નાણાં છુપાઈ જાય છે. તેમણે અમેરિકાના દેવા પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને લખ્યું કે, અમેરિકા દુનિયાનો સૌથી વધુ દેવાદાર દેશ છે, જેનું દેવું સતત વધી રહ્યું છે. જેનાથી બચવા માટે સતત પૈસા છાપવામાં આવે છે, પરંતુ આ પગલું સસ્ટેનેબલ નથી. 

આને કારણે સોનું અને ચાંદી દુર્લભ કોમોડિટી બની રહ્યા છે, જેનાથી લાંબા ગાળાના ફાયદા થશે. તેમણે બિટકોઇન પર પણ મોટો દાવ લગાવ્યો હોવાની વાત કહી છે. તેમણે એમ પણ લખ્યું કે, આ કારણોસર તેઓ સોના, ચાંદી અને બિટકોઇનમાં પોતાનું રોકાણ વધારી રહ્યા છે.

fallback

શું છે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવ?
12 નવેમ્બરના રોજ સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) અનુસાર, 10 ગ્રામ સોનું 767 રૂપિયા ઘટીને 1,23,362 રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 286 રૂપિયા વધીને 1,55,046 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગઈ છે.

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 123,362 રૂપિયા છે.
22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 113,000 રૂપિયા છે.
18 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 92,522 રૂપિયા છે.
14 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 72,167 રૂપિયાછે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
gold rate predictionRobert Kiyosaki warning on goldrobert kiyosaki predictionરોબર્ટ કિયોસાકીની ભવિષ્યવાણીસોનાનો ભાવ

Trending news