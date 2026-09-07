/Gold Price Today: અજા એકાદશીએ સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી પણ જોરદાર તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર ગોલ્ડ સિલ્વરના વાયદા ભાવ ગત અઠવાડિયાની સરખામણીએ ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા છે. બીજી બાજુ રિટેલ બજારમાં પણ ભાવ ગગડ્યા છે. આજે IBJA પર સોનું 152400ની સપાટીએ જોવા મળ્યું જ્યારે ચાંદી ઘટીને 2.31 લાખ આસપાસ આવી ગઈ. જાણો આજનો ભાવ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટના આંકડા મુજબ આજે ખુલતા ભાવમાં 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ સોનું 2409 રૂપિયા તૂટીને 152475 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યું છે. જે ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 154884 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 3967 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 231489 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યો જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 235456 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશન દ્વારા દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. ખુલતા ભાવ અને બંધ ભાવ. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે નવા ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 7, 2026
વાયદા બજારનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર અત્યારે 1.00 કલાકે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.36 ટકાના ઘટાડા સાથે 152215 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 4 ડિસેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદીનો ભાવ 0.38 ટકાના ઘટાડા સાથે 236763 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે. આજે સવારથી જ વાયદા બજારમાં બંને કિંમતી ધાતુઓ લાલ નિશાનમાં જોવા મળી હતી.
MCX પર ખુલતાની સાથે જ સોનું ગગડીને 152225 પર આવ્યું હતું જે ગત અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે 152767 પર બંધ થયું હતું. એટલે કે ખુલતાની સાથે જ સોનું 542 રૂપિયા સસ્તું થયું હતું. જ્યારે ચાંદી પણ આજે 1235 રૂપિયા તૂટીને 236423 પર ખુલી હતી જે શુક્રવારે 237658 પર બંધ થયું હતું.
કેવી રીતે નક્કી થાય છે સોનાના ભાવ?