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Gold Price Today: અજા એકાદશીએ સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી પણ જોરદાર તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ

Gold Rate Today: નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. IBJAના ખુલતા ભાવ અને વાયદા બજાર MCX બંને પર કિમતી ધાતુઓ ગગડી છે. આજના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:18 PM IST
Gold Price Today: અજા એકાદશીએ સોનાના ભાવમાં મોટો કડાકો, ચાંદી પણ જોરદાર તૂટી, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો આજનો ભાવ
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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