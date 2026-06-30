/Gold Crash: સોનાના ભાવમાં કડાકો, 18 વર્ષનો સૌથી મોટો ઘટાડો! 50,000 સસ્તું થયું સોનું, ખરીદવું કે હજુ ઘટશે કિંમત?

Gold Rate 30 June: સોનાની કિંમતો સ્થિર થઈ રહી નથી. વર્ષની શરૂઆતમાં જે સોનું રેકોર્ડ તોડી રહ્યું હતું, આજે તેની કિંમતો સંભાળી શકાતી નથી. 2026ના શરૂઆતના દિવસોમાં MCX પર 1,92,991 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામનો આંકડો સ્પર્શવા જઈ રહેલા સોનાએ હવે 18 વર્ષનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. સોનામાં વર્ષ 2008 પછીનો સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
50,600 રૂપિયા કરતાં વધુ સસ્તું થયું સોનું
આજે સોનું તેના ઓલ-ટાઇમ હાઇથી 50,600 રૂપિયા કરતા વધુ સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. સોનાની કિંમત તેની પીક પ્રાઇસથી 26% સુધી ઘટી ગઈ છે. ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં સોનામાં સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેણે ઓક્ટોબર 2008ના આંકડાને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માત્ર જૂન મહિનામાં જ ગોલ્ડ આશરે 12% તૂટ્યું છે. મંગળવાર, 30 જૂનના રોજ સ્પોટ ગોલ્ડના ભાવ 0.8% ઘટીને 3,985.57 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયા. રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર, આજે સ્પોટ ગોલ્ડની કિંમત 1% સુધી ગગડી ગઈ હતી. જૂનમાં સ્પોટ ગોલ્ડ આશરે 13% ઘટ્યું છે.
MCX પર કેટલું સસ્તું થયું સોનું?
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર જૂન 2026માં સોનું 19,700 રૂપિયા સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. 1 જૂન 2026ના રોજ 24 કેરેટ સોનાની કિંમત 1.60 લાખ રૂપિયા હતી. 30 જૂન સુધીના રોજ તે ઘટીને 1,42,320 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ની વેબસાઇટ પર જાહેર કરાયેલી રેટ લિસ્ટ અનુસાર, 1 જૂને 24 કેરેટ શુદ્ધતાવાળા સોનાનો ભાવ 1,55,599 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. જે આજે 30 જૂને ઘટીને 1,40,382 રૂપિયા પર આવી ગયો છે. એટલે કે આશરે 15,217 રૂપિયા કરતા વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
2008માં સોનું કેટલું ઘટ્યું હતું અને કેમ?
2008ની વૈશ્વિક નાણાકીય સંકટ (Global Financial Crisis) દરમિયાન સોનામાં કડાકો બોલાયો હતો. સપ્ટેમ્બર 2008માં લેહમેન બ્રધર્સના નાદાર થયા બાદ ભારે રોકડની અછતને કારણે સોનાની કિંમત તેની સર્વોચ્ચ સપાટીથી લગભગ 25% જેટલી ઘટી ગઈ હતી. માર્ચ 2008માં સોનું આશરે 1,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસની નજીક હતું, જે ઓક્ટોબર 2008માં ઘટીને 692 ડોલર પર પહોંચી ગયું હતું.
સોનું આટલું સસ્તું કેમ થઈ રહ્યું છે?
સામાન્ય રીતે એવું જોવામાં આવે છે કે, અનિશ્ચિતતા, મોંઘવારી, યુદ્ધ અને તણાવની સ્થિતિમાં સોનાના ભાવ વધે છે, પરંતુ આ વખતે સોનું એક અલગ જ વલણ બતાવી રહ્યું છે. ઈરાન યુદ્ધના કારણે સોનાની કિંમતો પર દબાણ વધ્યું છે. યુદ્ધ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં તેજીના કારણે મોંઘવારી વધી છે, જેના કારણે એવી પ્રબળ આશંકા છે કે, યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવી શકે છે.
કોણ છે સોનાનો અસલી દુશ્મન ?
CME FedWatch Tool અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2026માં ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજદરમાં વધારો થવાની શક્યતા લગભગ 64% છે. વ્યાજ દરમાં વધારો અને ડોલર બોન્ડની મજબૂતી સોનાની ચમકને નબળી પાડી દે છે. રોકાણકારો સોનામાંથી રૂપિયા કાઢીને બોન્ડમાં રોકવા લાગે છે, કારણ કે ત્યાં તેમને વધુ વ્યાજ મળે છે. અમેરિકન માર્કેટ એક્સપર્ટ એડવર્ડ મીરના જણાવ્યા અનુસાર, ઊંચી મોંઘવારી, વ્યાજદરમાં વધારાનો ડર અને મજબૂત ડોલર સોનાના દુશ્મન બનેલા છે.
સોનાના ભાવ વધશે કે હજુ વધુ ઘટશે?
સિંગાપોરની ફાઇનાન્સિયલ ફર્મ ઓવરસીઝ-ચાઇનીઝ બેન્કિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડના એક્સપર્ટ ક્રિસ્ટોફર વોંગના જણાવ્યા અનુસાર, સોનામાં મજબૂતી પાછી આવે તે માટે જરૂરી છે કે બોન્ડ યીલ્ડમાં ઘટાડો થાય અથવા ડોલર નબળો પડે અથવા વ્યાજદરોને લઈને ફેડરલ રિઝર્વનું વલણ નરમ પડે. જો એવું થશે, તો સોનું બાઉન્સ બેક કરી શકે છે.
શું આ સોનું ખરીદવાનો યોગ્ય સમય છે?
સોનાના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા ઘટાડા બાદ લોકોના મનમાં પ્રશ્ન છે કે, શું આ ખરીદીનો યોગ્ય સમય છે? જો અમેરિકન લેબર માર્કેટના ડેટા નબળા આવશે અથવા મોંઘવારીથી રાહત મળશે, તો સોનું રિકવરી કરી શકે છે. સોનું 4,100-4,150 ડોલર પ્રતિ ઔંસની રેન્જમાં પાછું આવી શકે છે. જો આવું નહીં થાય, તો સોનું 4,000 ડોલરની આસપાસ ટ્રેડ કરી શકે છે.
કોમોડિટી નિષ્ણાતો માને છે કે, એકસાથે મોટી ખરીદી કરવા અથવા વધુ ઘટાડાની રાહ જોવાને બદલે, તમે સિસ્ટમેટિક રીતે ખરીદી કરી શકો છો, એટલે કે થોડું-થોડું રોકાણ કરી શકો છો. SIP દ્વારા ગોલ્ડ ETFs, સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ અથવા ડિજિટલ ગોલ્ડમાં રોકાણ કરી શકાય છે.