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Gold Crash: સોનાના ભાવમાં કડાકો, 18 વર્ષનો સૌથી મોટો ઘટાડો! 50,000 સસ્તું થયું સોનું, ખરીદવું કે હજુ ઘટશે કિંમત?

Gold Rate: સોનાની કિંમતમાં સતત આવી રહેલા ઘટાડા બાદ વર્ષ 2008 પછીનો સૌથી મોટો માસિક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સોનું સતત ચોથા મહિને સસ્તું થઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં સવાલ એ થાય છે કે, શું આ સોનું ખરીદવાનો યોગ્ય સમય છે કે હજુ ભાવ વધુ ઘટશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:05 PM IST
Gold Crash: સોનાના ભાવમાં કડાકો, 18 વર્ષનો સૌથી મોટો ઘટાડો! 50,000 સસ્તું થયું સોનું, ખરીદવું કે હજુ ઘટશે કિંમત?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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