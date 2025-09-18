Prev
સોનું સસ્તું થશે, હાલ નહિ ખરીદતા! સોનાના ભાવ ઘટવા અંગે માર્કેટના એક્સપર્ટસે કરી નવી આગાહી

Gold Rate Cut Speculation: અત્યારે સોનું ખરીદશો નહીં... મોટો ઘટાડો થવાની ધારણા છે, અને ભાવ અચાનક એટલા સસ્તા થઈ શકે છે!
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:49 PM IST

સોનું સસ્તું થશે, હાલ નહિ ખરીદતા! સોનાના ભાવ ઘટવા અંગે માર્કેટના એક્સપર્ટસે કરી નવી આગાહી

Gold Rate : ઘણા કોમોડિટી નિષ્ણાતો માને છે કે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન સોનાના ભાવમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. ખાસ કરીને સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે તેવું કેટલાક એક્સપર્ટસનું માનવું છે. 

દેશમાં થોડા દિવસોમાં તહેવારોની મોસમ શરૂ થશે. દુર્ગા પૂજા પછી દિવાળી અને ધનતેરસ આવે છે, અને આ પ્રસંગોએ સોનું અને ચાંદી ખરીદવાની પરંપરા છે. પરંતુ આ વખતે, તહેવાર થોડો ઓછો થઈ શકે છે, કારણ કે સોનું અને ચાંદી એટલા મોંઘા થઈ ગયા છે કે લોકો ફક્ત ભાવ સાંભળીને જ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે.

હકીકતમાં, ગયા વર્ષે સોનું લગભગ 46% મોંઘું થઈ ગયું છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ જ વર્ષે, એટલે કે, 2025 માં, સોનાના ભાવમાં 40% નો વધારો થયો છે. એક વર્ષ પહેલા, 24K કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામનો ભાવ ₹75,000 ની આસપાસ હતો, જે હવે ₹110,000 થી વધુ થઈ ગયો છે.

તહેવારોની મોસમમાં ખરીદી કરનારાઓ ઉપરાંત, આ વર્ષે લગ્ન ધરાવતા લોકો પણ ઘરેણાં વિના લગ્ન કેવી રીતે કરવા તે અંગે ચિંતિત છે. ઘરેણાંના ભાવ એટલા વધી ગયા છે કે સરેરાશ પરિવારનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. માત્ર એક વર્ષમાં 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં લગભગ ₹35,000નો વધારો થયો છે.

દરમિયાન, છેલ્લા બે દિવસમાં સોનાના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગુરુવારે, 24 કેરેટ સોનામાં આશરે ₹500નો ઘટાડો થયો છે. IBJA અનુસાર, ગુરુવારે સોનાનો ભાવ ₹109,264 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે બુધવારે ₹109,733 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. આ પહેલા, મંગળવારે ભાવ ₹110,869 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જે સોના માટેનો સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પણ છે. આનો અર્થ એ છે કે મંગળવારની સરખામણીમાં સોનું ₹1,600 થી વધુ સસ્તું થયું છે.

સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો શક્ય છે
બુધવારની સરખામણીમાં ગુરુવારે ચાંદીના ભાવમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 17 સપ્ટેમ્બરે એક કિલો ચાંદીનો ભાવ ૧૨૫,૭૫૬ રૂપિયા હતો, જે ગુરુવારે ઘટીને ૧૨૫,૫૬૩ રૂપિયા થઈ ગયો. ૧૬ સપ્ટેમ્બરે ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ ૧૨૯,૩૦૦ રૂપિયા થઈ ગયા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે બે દિવસમાં ચાંદીના ભાવમાં આશરે ₹૩,૫૦૦નો ઘટાડો થયો છે.

યુએસ ફેડરલ રિઝર્વે વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી બેન્ચમાર્ક રેટ ૪.૨૫% થી ઘટાડીને ૪.૦% થયો છે. આ નિર્ણયથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ટેરિફની અસર જ્વેલરી ઉદ્યોગ પર પણ પડી રહી છે, જે ભારતીય નિકાસ પર અસર કરી રહી છે, ખાસ કરીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે નિર્ધારિત નિકાસ પર.

પરંતુ હવે, વ્યાજ દરમાં ઘટાડો અને વધુ ઘટાડાના સંકેત સાથે, આ સોના અને ચાંદી પર દબાણ વધારી શકે છે. ટેરિફ અંગે પણ એક મધ્યમ માર્ગ ધીમે ધીમે ઉભરી રહ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે હવે સોના અને ચાંદીમાં નફા-બુકિંગનો સમય છે, કારણ કે આ વર્ષે સોનામાં એકતરફી તેજી જોવા મળી છે.

સોનાના ભાવ કેમ ઘટી શકે છે?
ભારતીય દ્રષ્ટિકોણથી, ટેરિફ મોરચે રાહત અને ડોલર સામે રૂપિયામાં મજબૂતી સોનાના ભાવને અમુક અંશે વધતા અટકાવી શકે છે. નિષ્ણાતો માને છે કે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ભાવમાં થોડો વધારો થઈ શકે છે, પરંતુ સોના અને ચાંદીમાં સુધારો થઈ શકે છે. અહીંથી, સોનાના ભાવમાં 10% સુધીનો ઘટાડો થઈ શકે છે, એટલે કે ભાવ ફરી એકવાર રૂ. 1 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે. આ સુધારો લાંબો સમય ચાલી શકે છે, અને શક્ય છે કે સોનાના ભાવ લાંબા સમય સુધી એક રેન્જમાં રહે. કેટલાક નિષ્ણાતો ટૂંકા ગાળામાં 5-6% ઘટાડાની આગાહી કરી રહ્યા છે. જોકે, ચાંદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડાની શક્યતા ઓછી છે.

એવો અંદાજ છે કે તહેવારોની મોસમ દરમિયાન ભારતમાં સોનાના ભાવ ₹110,000 અને ₹112,000 પ્રતિ 10 ગ્રામની વચ્ચે રહી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સોનાના ભાવ US$3,600 અને US$3,700 પ્રતિ ઔંસની વચ્ચે રહેવાની આગાહી છે. જો કે, જો વૈશ્વિક તણાવ ઓછો થાય છે, તો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ US$3,300 પ્રતિ ઔંસ સુધી ઘટી શકે છે, એટલે કે 10% સુધારો શક્ય છે. પરિણામે, ભારતમાં સોનાના ભાવ પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ ₹૧,૦૦,૦૦૦ થી પણ નીચે આવી શકે છે. જોકે, જો વૈશ્વિક વેપારમાં તણાવ વધે છે, તો ભાવ વધુ વધી શકે છે.

નિષ્ણાતો અમને કહે છે: સોનું ક્યારે ખરીદવું
હકીકતમાં, લગભગ દરેક મધ્યમ વર્ગીય પરિવાર પોતાને એક જ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છે: શું તેમણે હવે સોનું અને ચાંદી ખરીદવી જોઈએ, કે પછી અહીંથી ઘટાડાની કોઈ આશા છે? જવાબમાં, મોટાભાગના નિષ્ણાતો હાલ માટે સોના અને ચાંદીમાં આંધળું રોકાણ ન કરવાની સલાહ આપી રહ્યા છે, કારણ કે ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને ઘટાડાની શક્યતા વધુ છે. જો ભાવમાં ઘટાડો થાય તો વર્તમાન ભાવે રોકાણ કરવાથી વધુ પસ્તાવો થઈ શકે છે. તેથી, ઓછામાં ઓછા ૩-૬ મહિના રાહ જુઓ. જો તમે પહેલાથી જ ખરીદવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો નાના વધારામાં રોકાણ કરો.

જ્યારે સોનું આટલું મોંઘું છે ત્યારે હવે કયા વિકલ્પો છે?
સોનાના ભાવમાં વધારાનો સીધો પ્રભાવ ઘરેણાં બજાર પર પડી રહ્યો છે. જ્વેલર્સના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે, અને ઘણા રિટેલર્સ હપ્તા યોજનાઓ ઓફર કરી રહ્યા છે. વધુમાં, લોકો ભારે નેકલેસ અને બ્રેસલેટને બદલે હળવા ડિઝાઇન પસંદ કરી રહ્યા છે. નાની ચેન, સ્લીક વીંટી અને ન્યૂનતમ બ્રેસલેટની માંગ વધી છે. આ સોનાની ખરીદીને પ્રોત્સાહન આપે છે અને બજેટ પરનો બોજ ઘટાડે છે.

વધુમાં, જ્યારે લોકો મોટાભાગે 22-કેરેટ અને 24-કેરેટ સોનું ખરીદતા હતા, ત્યારે તેઓ હવે 18K અને 14K દાગીના પસંદ કરી રહ્યા છે. આનાથી સોનું સસ્તું બને છે અને ફેશનેબલ ડિઝાઇનની વિશાળ શ્રેણી મળે છે. વધુમાં, લોકો સોનાના વિકલ્પ તરીકે ચાંદી અને પ્લેટિનમ દાગીના તરફ વળી રહ્યા છે.

