/Gold Price Today: ખામેનેઈના એક નિવેદનથી સોનું ધડામ, અમદાવાદમાં ઘટીને કેટલો થયો સોનાનો રેટ? કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટના સંકટની અસર ક્રૂડ ઓઈલ અને તેની અસર સોના ચાંદી પર જોવા મળી છે. આજે વૈશ્વિક બજાર અને ઘરઆંગણે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો જ્યારે રિટેલ બજારમાં ચાંદીનો ભાવ ઉછળ્યો. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
હાલ તો મિડલ ઈસ્ટમાં ભલે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ હોય પરંતુ પડદા પાછળ બંને દેશો વચ્ચે શું ચાલી રહ્યું છે તે સંકેત આપે છે કે બધુ ઠીક નથી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુલવાનો સંકેત આપ્યો તો બજારને લાગ્યું કે બધુ ઠીક છે. જેની અસર એ પડી કે બે દિવસના કડાકા બાદ સોનામાં તેજી આવી. પરંતુ ગુરુવારે સાંજે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર મુજતબા ખામેનેઈએ માહોલ બદલી નાખ્યો. ખામેનેઈએ કહ્યું કે હાઈ એનરિચ્ડ યુરેનિયમ ઈરાનની બહાર નહીં જવા દઈએ. ત્યારબાદ ક્રૂડમાં તેજી અને સોનામાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. વૈશ્વિક બજારમાં શુક્રવારે સવારે સોનું 23 ડોલર તૂટીને 4520 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું હતું. જ્યારે MCX ઉપર પણ સોનું તૂટ્યું અને રિટેલ બજારમાં પણ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.
છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં યુદ્ધ અંગે અમેરિકાઅને ઈરાન તરફથી આવતા નિવેદનો બાદ સોના અને ચાંદીમાં વૈશ્વિક બજારમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ભારતીય બજારમાં ગુરુવારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ગુરુવારે સાંજે ઘરેલુ બજારમાં સોનું લાલ નિશાન સાથે બંધ થયું હતું. વૈશ્વિક બજારમાં પણ શુક્રવારે સવારે સોનાનો ભાવ 23 ડોલર પ્રતિ ઔંસ તૂટ્યો અને 4520 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યો. સોનાના ભાવમાં છેલ્લા 3 મહિના દરમિયાન થયેલા ઘટાડોનો અંદાજ તમે એ વાતથી જાણી શકો કે જાન્યુઆરી 2026માં સોનું ચડીને 5500 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું હતું. આજના સોના ચાંદીના ભાવ પણ ખાસ જાણો.
વૈશ્વિક બજારમાં સોના ચાંદીનો ભાવ
કોમેક્સ પર સવારે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. સોનું 17 ડોસર તૂટીને 4525 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. આ ઉપરાંત ચાંદી પણ તૂટીને 76 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી હતી. ભારત સરકારે હાલના દિવસોમાં રૂપિયાને મજબૂત કરા માટે અને દેશના વિદેશી મુદ્રા ભંડારને જાળવી રાખવા માટે સોનાની આયાત પર લાગતી કસ્ટમ ડ્યૂટીને 6 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરી. ત્યારબાદ સોનાના ભાવમાં એક જ દિવસમાં 10 હજાર સુધીનો વધારો નોંધાયો હતો.
વાયદા બજારમાં સોના ચાંદીના ભાવ
MCX પર આજે બપોરે 1.00 કલાકની આસપાસ 5 જૂનના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.35 ટકા ગગડીને 159050 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે. જ્યારે 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.65 ટકા તૂટીને 273084 રૂપિયા પ્રતિ કિલો આસપાસ છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJA ની વેબસાઈટ મુજબ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 184 રૂપિયા ઘટીને 158354 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જે કાલે સાંજે 158538 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 2754 રૂપિયા વધીને 267433 પર પહોંચી છે જે કાલે 264679 રૂપિયાના સ્તરે ક્લોઝ થઈ હતી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
— IBJA (@IBJA1919) May 22, 2026
ખાસ નોંધ: IBJAના રેટ્સમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બેવાર બહાર પડે છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે એસોસિએશનના ભાવ જાહેર થતા નથી.