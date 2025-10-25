Gold Rate Drop: શું હજું પણ સોના-ચાંદીમાં ઘટશે ભાવ? સોનું 9000 અને ચાંદી 23000 સસ્તી થઈ

Prev
Gold Rate Drop: છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આ કિંમતી ધાતુઓ પાંચ દિવસો દરમિયાન જ 11 ટકા સુધી ઘટી ચૂકી છે. રેકોર્ડ હાઈ (સૌથી વધુ ભાવ) થી ચાંદી ₹23,000 સસ્તી થઈ છે, પણ શું તેમાં હજુ વધુ ઘટાડો બાકી છે?

Kinjal Patel|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:20 PM IST

Gold Rate Drop: કોમોડિટી માર્કેટથી લઈને જ્વેલરી બજાર સુધી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. દરરોજ સોના-ચાંદીના ભાવ તૂટી રહ્યા છે. જ્વેલરી બજારમાં શુક્રવારે જ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આશરે ₹2,000 તૂટીને ₹1,21,518 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયો. ત્યાં જ ચાંદીનો ભાવ ₹4,000થી વધુ ઘટી ગયો અને ₹1.47 લાખ પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગયો.

ત્યાં જ સોનું પોતાના રેકોર્ડ હાઈથી ₹9,000થી વધુ સસ્તું થયું છે અને ચાંદીના ભાવમાં આશરે ₹23,000 સુધીનો ઘટાડો આવ્યો છે. MCX મુજબ, 17 ઑક્ટોબરે ડિસેમ્બર વાયદા માટે સોના-ચાંદીના રેટ્સ પોતાના રેકોર્ડ હાઈ પર કારોબાર કરી રહ્યા હતા. સોનું ₹1.32 લાખ પ્રતિ 10 ગ્રામથી ઉપર પહોંચી ગયું હતું, તો ત્યાં જ ચાંદીનો ભાવ ₹1.70 લાખ પ્રતિ કિલો હતો. જો કે, ત્યાર બાદ આ ધાતુઓની કિંમતોમાં રેકોર્ડ તોડ ઘટાડો આવ્યો છે. MCX પર હવે 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ ₹1,23,255 છે અને 1 કિલો ચાંદીની કિંમત ₹1,47,150 છે. આ મોટા ઘટાડા બાદ લોકોના મનમાં સવાલ છે કે શું સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં આગળ પણ ઘટાડો આવશે?

કેમ ઘટી રહ્યો છે સોનાનો ભાવ?
આગળ સોના અને ચાંદીની કિંમત કેટલી ઘટશે? આ સવાલનો જવાબ જાણતા પહેલાં એ જાણવું જરૂરી છે કે સોના-ચાંદીની કિંમતો કેમ ઘટી રહી છે. રોઇટર્સના રિપોર્ટ મુજબ, એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે રેકોર્ડ હાઈ પર સોના-ચાંદીના પહોંચ્યા બાદ નફા વસૂલી (Profit Booking) ની એક લહેર ચાલી છે, જેને કારણે રોકાણકારો સોના અને ચાંદીમાંથી નફો કાઢી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, અમેરિકા-ચીનમાં ટ્રેડ વૉરનું ટેન્શન ઓછું થયું છે. સાથે જ ગ્લોબલ સ્તર પર ભૌગોલિક-રાજકીય (geo-political) તણાવ પણ ઓછો થઈ રહ્યો છે. એક બીજું કારણ ભારતમાં ધનતેરસ-દિવાળી વીતી ગયા પછી માંગ (Demand) માં ઘટાડો આવ્યો છે.

શું આગળ પણ આ રીતે જ ઘટતા રહેશે સોનું અને ચાંદી?
સોના અને ચાંદીને એક સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે માનવામાં આવે છે. લોકો પોતાના ભવિષ્ય અથવા કટોકટી (Emergency) માટે સોનું અને ચાંદી ખરીદીને રાખે છે, જેથી તેમને આર્થિક જરૂર પડે તો તે કામ આવી શકે. બાકી એસેટમાં લાંબા ગાળે નુકસાન થવાનું પણ જોખમ હોઈ શકે છે, પણ એક્સપર્ટ માને છે કે સોનું અને ચાંદી લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણથી સુરક્ષિત રાખે છે.

નફા વસૂલીના કારણે હમણાં સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો આવ્યો છે. એવામાં એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે હમણાં રોકાણ કરતાં પહેલાં કેટલાક અઠવાડિયાની રાહ જોઈ શકાય છે. બિઝનેસ ટુડે સાથેની વાતચીતમાં મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડના કોમોડિટી રિસર્ચર નવનીત દમાની મુજબ, તેમાં હજી 5 થી 6 ટકા સુધીનો વધુ ઘટાડો આવી શકે છે. આનો મતલબ છે કે તેમાં ₹6,000 થી ₹7,000 નો ઘટાડો આવી શકે છે. કેટલાક એક્સપર્ટ એવું પણ કહે છે કે જો તમે છૂટક રોકાણકાર (retail investor) છો અને લાંબા ગાળાના દૃષ્ટિકોણથી સોનું-ચાંદી ખરીદી રહ્યા છો તો તમે ક્યારેય પણ સોના-ચાંદીમાં પૈસા લગાવી શકો છો.

