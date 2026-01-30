Gold Rate: ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચીને કેમ જોરદાર પછડાયા સોના અને ચાંદી? કારણો જાણો, ખરીદી કરવી કે નહીં
Gold Rate Down Explainer: સોનાના ભાવમાં અચાનક વધારો થઈ ગયો અને પછી ધડાધડ ભાવ ઘટી પણ ગયા. આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ફરીએકવાર જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. આમ અચાનક ભાવ ઘટી જવાનું કારણ શું? ખાસ સમજો.
સોનું અને ચાંદી રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચીને અચાનક ધડામ થયા. સોનું પોણા બે લાખ પાર પહોંચી ગયું અને ચાદી 4 લાખ પાર પહોંચી ગઈ. પછી ધડાધડ સોનું રેકોર્ડ હાઈથી 8 ટકા અને ચાંદી 11 ટકા જેટલી તૂટી. ત્યારે આ બધા પાછળ મુખ્ય શું કારણો હોઈ શકે કે આટલા બધા ભાવ ઘટી ગયા. ઓલટાઈમ પર પહોંચ્યા બાદ અચાનક ધડામ થવા પાછળ અમેરિકી ડોલર મજબૂત થયો એ અને બીજુ રોકાણકારો ભાવ રેકોર્ડહાઈ પર પહોંચતા નફો કમાવવા કરવા દોડ્યા તે હોઈ શકે છે.
વૈશ્વિક બજારમાં શું સ્થિતિ
યુએસ સ્પોટ ગોલ્ડ ગુરુવારે રેકોર્ડ હાઈ $5,595.46 પર પહોંચીને પછી ફટાફટ 8 ટકા ગગડીને $5,112.39 પ્રતિ ઔંસ અને એ જ સમયે ચાંદી પણ 11 ટકા ગગડીને $108.03 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ.
ભારતીય બજારોમાં શું સ્થિતિ
ભારતીય વાયદા બજારની સ્થિતિ જોઈએ તો 1.45 PM પર 2 એપ્રિલની ડિલિવરીવાળું સોનું 3.38 ટકા ગગડીને 177749 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પહોંચ્યું છે. જ્યારે 5 માર્ચની ડિલિવરીવાળી ચાંદી 8.18 ટકા ગગડીને 367176 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે જોવા મળી. આજે સવારે પણ સોનું અને ચાંદી ભારે ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યા હતા.
રિટેલ બજારમાં પણ જોરદાર કડાકાની સ્થિતિ
IBJAના અધિકૃત ભાવ મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું આજે 6865 રૂપિયા ઘટીને 168475 પર પહોંચી ગયું જ્યરે ચાંદી 22825 રૂપિયા તૂટીને 357163 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી ગઈ. આ ભાવ જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ વગરના છે. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે. અને દિવસમાં બેવાર જાહેર થાય છે. સવારે ખુલતા ભાવ અને સાંજે બંધ ભાવ.
એકદમ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચીને અચાનક આમ કિંમતી ધાતુઓ કેમ ગગડી ગઈ? તો તેના કારણો પણ જાણવા જેવા છે. મીડિયા રિપોર્ટમાં વિશેષજ્ઞોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે આ રીતે અચાનક સોનું અને ચાંદી ગગડ્યા તેની પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે. જેમ કે ઊંચા સ્તરે પહોંચતા નફો રળી લેવાની રોકાણકારોની વૃત્તિ, અમેરિકી ડોલર મજબૂત થવો, સોનાના કડાકાની ચાંદી ઉપર પણ અસર થવી, દુનિયામાં મચેલી ઉથલપાથલ વગેરે.
1. નફો રળી લેવો
કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારોમાં તરત તેના પૈસા ઊભા કરવાની ઈચ્છા થાય તે સ્વાભાવિક છે અને ધાતુઓ બજારમાં વેચાણ માટે આવી જાય એટલે તેની અસર પડે. આ ઉપરાંત બજારમાં ભાવ વધારો થતા માંગ પણ ઘટે એ સ્વાભાવિક છે જેની અસર પડે. જેવી વેચાવલી વધે એટલે ભાવ પર અસર થતા તૂટ્યા.
2. ડોલરમાં મજબૂતાઈ
ડોલર મજબૂત થાય એટલે સોના અને ચાંદીના ભાવ પર દબાણ આવે છે. 2025થી સોના અને ચાંદીમાં જે રેલી જોવા મળી રહી છે તેને જોતા એનાલિસ્ટ્સ માને છે કે જે રીતે રોકાણકારો ઊંચા ભાવે નફો રળે છે તે જોતા આ રેલી ખેંચાયેલી અને બિનટકાઉ લાગી રહી છે. અમેરિકી ડોલર પહેલા નબળો પડ્યો અને પછી તેમાં 0.3 ટકાનો ઉછાળો નોંધાતા કિંમતી ધાતુઓના ભાવ પર દબાણ આવ્યું.
3. જિયો પોલિટિકલ ઘટનાઓ
વૈશ્વિક સ્તરે જે ઘટનાઓ ઘટે તેની અસર પણ કિંમતી ધાતુઓના ભાવ પર જોવા મળતી હોય છે.
એકલા જાન્યુઆરીમાં જ ભૂક્કા નીકળી ગયા
આ વર્ષની શરૂઆતના મહિના જાન્યુઆરીમાં જ સોનાના ભાવમાં લગભગ 25 ટકા અને ચાંદીના ભાવમાં 60 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. 2025માં સોનામાં જે 65 ટકાનો ઉછાળો અને ચાંદીના ભાવમાં 148 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો તેના કારણે આ ભાવ વધ્યા.
શું આગળ હજુ પણ તૂટશે ભાવ
જાણકારોનું માનવું છે કે આટલા ઝડપી ઘટાડા બાદ થોડા સસમય માટે સોના અને ચાંદીમાં ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. જો વૈશ્વિક સંકેત નબળા રહેશે અને સોનામાં હજુ દબાણ રહેશે તો ચાંદી પર તેની અસર ચાલુ રહી શકે છે.
રોકાણકારોએ શું કરવું જોઈએ
જો તમે પહેલેથી જ ચાંદીમાં રોકાણ કરી ચૂક્યા છો તો ગભરાવવાની જરૂર નથી. કિંમતો બહુ જલદી ધડામ થઈ છે અને આવામાં થોડી સ્થિરતા આવવાની રાહ જોવી જોઈએ. નવા રોકાણકારો એક સાથે મોટી રકમ લગાવવાની જગ્યાએ ધીરે ધીરે રોકાણ કરવાની રણનીતિ અપનાવી શકે છે. બજારની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થતા જ આગામી પગલું ભરવું એ સમજદારી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક કોઈ દાવો કરતું નથી.)
