/Gold-Silver Price Today: રવિવારે સોનાના ભાવમાં ઉછાળો, ખરીદતા પહેલા ચેક કરો દેશના મુખ્ય શહેરોની રેટ લિસ્ટ

Gold- Silver Price Today 19 July 2026: જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો પહેલા ભાવ જરૂર જાણી લો. 19 જુલાઈ 2026ના સોની બજારમાં સોનાની કિંમતમાં સામાન્ય વધારો થયો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવ લગભગ સ્થિર છે. તેવામાં રોકાણકારો કે જ્વેલરી ખરીદતા પહેલા તમરા શહેરના લેટેસ્ટ રેટ અને કિંમતોમાં થયેલા ફેરફારની જાણકારી તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. અહીં જાણો શું છે સોના અને ચાંદીની લેટેસ્ટ કિંમત.
આજે શું છે સોનાનો ભાવ?
24 કેરેટ સોનું- આશરે 1,43,440 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
22 કેરેટ સોનું- આશરે 1,31,450 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
18 કેરેટ સોનું- આશરે 1,07,620 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ
આજે શું છે ચાંદીની કિંમત?
આજે 999 પ્યોરિટીવાળી ચાંદીનો ભાવ લગભગ 1,68,000 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામની આસપાસ છે. પરંતુ અલગ-અલગ શહેરો અને સ્થાનિક ટેક્સને કારણે તેમાં થોડું અંતર જોવા મળી શકે છે.
કાલના મુકાબલે આજે શું થયો ફેરફાર?
આજે 19 જુલાઈએ જારી રેટ અનુસાર સોનાની કિંમતમાં સામાન્ય વધારો જોવા મળ્યો છે. 24 કેરેટ સોનું આશરે 200 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ મોંઘુ થઈ લગભગ 1,43,440 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું, જ્યારે 22 કેરેટ સોનું આશરે 200 રૂપિયા વધી 1,31,450 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયું. તો ચાંદીની કિંમતમાં આજે કોઈ ફેરફાર થયો નથી અને તે 1.68 લાખ પ્રતિ કિલોગ્રામની આસપાસ છે. સોની બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક બજારોમાં સોનાની માગ અને ડોલરમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે કિંમતોમાં થોડી તેજી જોવા મળી છે.
સોનું ખરીદવા સમયે આ વાતનું રાખો ધ્યાન
સોનું હંમેશા BIS હોલમાર્કવાળું ખરીદો અને ખરીદ્યા બાદ પાક્કુ બિલ જરૂર લો. હંમેશા 22 કેરેટ અને 24 કેરેટના ભાવની તુલના કરો. મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટીની જાણકારી લો અને રોકાણ માટે ગોલ્ડ ETF કે ડિજિટલ ગોલ્ડ જેવા વિકલ્પ વિશે માહિતી મેળવો.