Gold Rate: યુદ્ધની આગમાં હોમાઈ ગયા! સોનામાં 12000 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 40000 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો, કેમ 'અવળી ગંગા'?

Gold-Silver Rate: મિડલ ઈસ્ટમાં જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી જાણે સોના અને ચાંદીની દશા બેઠી હોય તેવું લાગે છે. જો કે સસ્તું સોનું ખરીદનારાઓ માટે તો આ એક તક સમાન છે પરંતુ રોકાણકારો માટે ચિંતાની સ્થિતિ બની. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનું 12000 અને ચાંદી 40000 જેટલી તૂટી. જાણો આગળ શું સ્થિતિ રહી શકે? 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 03, 2026, 03:15 PM IST
  • યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ સોના ચાંદીમાં જાણે ઉલ્ટી ગંગા જોવા મળી.
  • સોનું 12489 રૂપિયા અને ચાંદી 40087 સુધી ઘટી ચૂક્યા છે. 
  • સોના ચાંદીના ભાવ ઘટવાના કારણો અને આગળ શું સ્થિતિ રહી શકે? જાણો એક્સપર્ટનો મત.
     

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે જે રીતે યુદ્ધ ચાલુ છે તે યુદ્ધને વધુ ભડકાવે તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે સોના અને ચાંદીના ભાવ પણ આશ્ચર્યજનક રીતે વધવાની જગ્યાએ ઘટતા જોવા મળે છે. સતત ઉતાર ચડાવ વચ્ચે જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી સોનામાં 12000 અને ચાંદીમાં લગભગ 40000 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ઘટી ચૂક્યા છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં સામાન્ય રીતે સુરક્ષિત રોકાણનો ભાવ વધતો હોય છે પરંતુ સોનું અને ચાંદી જે રીતે ઉતાર ચડાવમાં છે તે એક્સપર્ટ્સને ચોંકાવી રહ્યા છે. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈન અત્યાર સુધી સોના ચાંદીમાં કેટલો ઉતાર ચડાવ રહ્યો તે ખાસ જાણો. 

ક્યારથી શરૂ થયું યુદ્ધ?
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે 28મી ફેબ્રુઆરીથી ઈરાન પર ભીષણ હુમલા શરૂ કર્યા હતા. ત્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું જે દિવસેને દિવસે ભીષણ થતું ગયું. જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 159097 રૂપિયા ભાવ પર બંધ થયેલું જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ગઈ કાલે એટલે કે 2 એપ્રિલના રોજ સોનું 146608 રૂપિયા પર બંધ થયું. એ રીતે જોઈએ તો યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનું 12489 રૂપિયા જેટલું તૂટ્યું છે. 

એ જ રીતે જો ચાંદીની વાત કરીએ તો 27 ફેબ્રુઆરીએ એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 267900 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો જયારે 2 એપ્રિલના રોજ ચાંદી 227813 પર બંધ થઈ. એટલે કે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ચાંદીમાં 40087 સુધીનો ઘટાડો થઈ ચૂક્યો છે. અત્રે નોંધનીય છે કે IBJA શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓ પર ભાવ જાહેર કરતું નથી. તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. 

યુદ્ધ જેવી સ્થિતિઓમાં વધતા હોય છે ભાવ!
સામાન્ય રીતે જોઈએ તો વૈશ્વિક ઉથલપાથલ, યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ હોય ત્યારે સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે સોના અને ચાંદીના ભાવ વધતા હોય છે. પરંતુ જે રીતે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ બાદ કિંમતી ધાતુઓ ગગડી છે તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે ઓસ્ટ્રેલિયા-ટ્રેડિંગ ડોટ કોમના સીઈઓ પીટર મેકગાયરે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે યુદ્ધ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવના ભડકા વચ્ચે સૌથી ચોંકાવનારી ચાલ કિંમતી ધાતુઓમાં જોવા મળી છે. સોનું જે 5400 ડોલર નજીક પહોંચી ગયું હતું તે અચાનક ઝડપથી ગગડ્યું. ચાંદી પણ લગભગ 121 ડોલર પ્રતિ ઔંસથી ગગડી. સોનું ત્યારબાદ તો 4720 ડોલર અને ચાંદી લગભગ 73 ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ. 

ઘટાડાના શું કારણો?
મેકગાયરે આ ઘટાડાના અનેક કારણો જણાવ્યા.

  • અમેરિકી 10 વર્ષીય બોન્ડ યીલ્ડ વધીને 4.36 ટકા નજીક પહોંચ્યો. જેના કારણે રોકાણકારોએ પોતાના પૈસા નિશ્ચિત આવકવાળી સંપત્તિઓ પર લગાવી. 
  • ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ ફ્યૂચર્સમાં મોટો દાવ લગાવનારા વેપારીઓએ પોતાનું ધ્યાન અને મૂડી આ તેજીવાળી પોઝીશનોમાં લગાવી. 
  • શેર બજારોની નબળાઈએ પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ પર દબાણ નાખ્યું. કારણ કે માર્જિન કોલનો સામનો કરતા ઘણા રોકાણકારોએ  બીજી જગ્યાએ નુકસાન ભરપાઈ કરવા માટે સોનું ચાંદી જેવી કિંમતી ધાતુઓ વેચવી પડી.
  • આ ઉપરાંત મજબૂત ડોલરે પણ કિંમતી ધાતુઓ પર નકારાત્મક અસર પાડી અને ભાવ ઘટ્યા. 

જો કે મેકગાયરનું માનવું છે કે એપ્રિલથી મે વચ્ચે જ્યારે એનર્જી અને શેરોનો શરૂઆતી ઉત્સાહની અસર ઘટશે અને સુરક્ષિત રોકાણ જેમ કે સોનું અને ચાંદીની માંગ ફરીથી વધશે ત્યારે ભાવ ફરીથી વધી શકે છે. 

About the Author
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

Gold rate silver rate gold Silver 

