Gold Rate Prediction: શું 2026માં સોનું ખરીદનારાઓને લોટરી લાગશે? રિટર્ન કેટલું મળશે...એક્સપર્ટ્સ શું કહે છે તે જાણો
Gold Price Prediction For 2026: અનેક મોટી ગ્લોબલ બેંક જેમ કે JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachsએ પણ સોના પર બુલિશ અનુમાન બહાર પાડ્યું છે. શું કહે છે તેમના અનુમાન...આજે શું છે સોના અને ચાંદીનો ભાવ...ખાસ જાણો
સોનાના ભાવ આ વર્ષે જે રફ્તારથી વધી રહ્યા છે તેણે રોકાણકારોને ચોંકાવી દીધા છે. 2025માં સોનું 60થી 67 ટકા સુધી ચડી ગયું અને સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યું છે. આ તેજીને જોતા હવે દરેકના મનમાં એ જ સવાલ છે કે શું 2026માં પણ સોનું આ જ રફ્તાર પકડીને ઉપર જશે કે પછી કિંમતોમાં વધારો અટકી જશે? આ સાથે આજનો સોનાનો ભાવ પણ જાણો.
અત્યારના સમયમાં સોનું ફક્ત દાગીના માટે જ નહીં પરંતુ મુશ્કેલ સમયમાં એક મજબૂત સિક્યુરિટી પણ ગણાય છે. આ જ કારણ છે કે લોકો આગામી વર્ષો સોનામાં શું સ્થિતિ રહેશે તે જાણવા આતુર છે. જેથી કરીને યોગ્ય સમયે ખરીદી કે રોકાણ થઈ શકે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનામાં 113 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 128691 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 128578 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 75 રૂપિયાનો મામૂલી વધારો જોવા મળ્યો અને ભાવ 179100 પ્રતિ કિલોગ્રામ પહોંચ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 179025 પર ક્લોઝ થયો હતો.
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સોનું 0.06 ટકા ચડીને 130535 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળ્યું જ્યારે ચાંદીમાં 0.27 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને 182905 રૂપિયા જોવા મળ્યો છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
2025માં 67 ટકા મોંઘુ થયું સોનું
દિલ્હી શરાફા એસોસિએશન મુજબ આ વર્ષ જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં જ્યાં સોનું 79,390 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું ત્યાં હવે તેની કિંમત 1.30 લાખથી ઉપર ટ્રેડ થઈ રહી છે. એટલે કે એક વર્ષમાં ભાવમાં મોટી છલાંગ જોવા મળી છે.
મહેતા ઈક્વિટીઝના એક્સપર્ટસ કહે છે કે આ તેજીની પાછળ મુખ્ય 3 કારણ છે...
- સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી
- દુનિયાભરમાં વધતો તણાવ
- ડોલરની સરખામણીમાં રૂપિયાની નબળાઈ
આ કારણ આગામી વર્ષે પણ વલણોને પ્રભાવિત કરી શકે છે.
2026માં કેટલું વધશે સોનું? એક્સપર્ટ્સે જણાવ્યું કે 5%–15% નો વધારો શક્ય
અનેક બ્રોકરેજ હાઉસ અને માર્કેટ એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જો ગ્લોબલ હાલાત અને રૂપિયા-ડોલર રેટ આમ જ રહે કે રૂપિયો વધુ નબળો થાય તો 2026માં સોનું 5 ટકાથી 15 ટકા હજુ વધી શકે છે. આ વધારા બાદ ભારતમાં સોનાની કિમત 1.45 લાખથી 1.55 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ સુધી જઈ શકે છે.
મોટી ગ્લોબલ બેંકનો મોટો ગોલ્ડ ટાર્ગેટ, 5% થી 20% સુધી ઉછાળો શક્ય
અનેક મોટા ગ્લોબલ બેંક જેમ કે JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs એ પણ સોના પર બુલિશ અનુમાન બહાર પાડ્યું છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ સોનું 2026માં પણ વધતું રહેશે. સોનાના ભાવને વ્યાજ દરમાં કાપ, મોંઘવારી અને જિયો ઈકોનોમિક ટેન્શનનો સહારો મળશે. કેટલાક બેંક 5 ટકાનો વધારો કહી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક 18–20% સુધીનો ઉછાળો જણાવી રહ્યા છે.
2026માં પણ ગોલ્ડ પર પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ
World Gold Council મુજબ દુનિયાભરમાં વધતા આર્થિક જોખમ, વ્યાજ દરો અને જિયો પોલિટિકલ રિસ્કના કારણે સોનાની માંગ જળવાઈ રહેશે. રિપોર્ટ કહે છે કે 2025ની જેમ જ 2026માં પણ માર્કેટમાં ઉતાર ચડાવ રહેશે અને આ માહોલમાં સોનું એક સિક્યોર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બનીને ચમકશે.
સોનાની માંગ કેમ વધી રહી છે?
માર્કેટ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે રોકાણકારો મોંઘવારી અને ગ્લોબલ રિસ્કથી બચવા માટે સોનાને એક મજબૂત એસેટ માને છે. આ વર્ષે સેન્ટ્રલ બેંકોની સતત ખરીદી, જિયો પોલીટિકલ ટેન્શન અને ડોલરની નબળાઈના કારણે સોનાની માંગ ઝડપથી વધી.
શું હાલ સોનામાં રોકાણ કરવું યોગ્ય છે?
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે હાલ ગોલ્ડમાં રોકાણનો સમય યોગ્ય છે. પરંતુ એક ઝટકે રોકાણ કરવું તેની જગ્યાએ SIP કે STP થી રોકાણ કરવું સારું રહેશે. કારણ કે સોનું પહેલા કરતા ઘણું ઉપર છે. સુરક્ષિત રોકાણકારો માટે ગોલ્ડમાં 8–12 ટકા સુધી અને વધુ રિસ્ક લેનારાઓ માટે 12–17 ટકા સુધી હિસ્સો રાખવો સુરક્ષિત ગણાય છે.
ગોલ્ડ ETF રોકાણનો સૌથી સરળ રસ્તો
બ્રોકરેજ હાઉસનું માનવું છે કે ગોલ્ડ ETF આજના સમયમાં સૌથી સરળ અને સુરક્ષિત વિકલ્પ છે. ફિઝિકલ ગોલ્ડની જેમ રાખવાનો ખર્ચો અને સુરક્ષાની મુશ્કેલીઓ થતી નથી અને તમે નાની નાની અમાઉન્ટમાં પણ રોકાણ કરી શકો છો. ભારતમાં તહેવાર અને લગ્નના કારણે લોકો થોડું ફિઝિકલ ગોલ્ડ જરૂર રાખે છે પરંતુ રોકાણ માટે ETF સારું છે. એક્સપર્ટના અભિપ્રાય અને ગ્લોબલ સંકેતો બધુ મળીને 2026માં સોનું નબળું થવાની જગ્યાએ વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. હાલાત સામાન્ય રહ્યા તો ભાવ 1.45–1.55 લાખની રેન્જમાં જઈ શકે છે.
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ સમાચાર મીડિયા રિપોર્ટ અને એક્સપર્ટ્સના મત પર આધારિત છે. રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
