ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Prediction: રશિયાના કારણે પછડાશે સોનું? 1 લાખની અંદર જઈ શકે છે ભાવ, સોનું ખરીદતા પહેલા વાંચી લેજો

Gold Rate: સોના અને ચાંદીએ વર્ષ 2025માં જે તેજી દેખાડી તે જાન્યુઆરી 2026માં પણ જોવા મળી. જો કે આ દરમિયાન ઉતાર ચડાવ પણ ઘણા જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે એવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું છે કે રશિયાના કારણે સોનાના ભાવ નીચે જઈ શકે છે. 2027 સુધીમાં એક લાખની અંદર જઈ શકે. વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 16, 2026, 08:53 AM IST
  • રશિયા અમેરિકા સાથે આર્થિક ભાગીદારીની સંભાવના શોધી રહ્યું છે- રિપોર્ટ
  • બ્રિક્સ દેશોની ડી ડોલરાઈઝેશનની મુહિમને મોટો ઝટકો મળી શકે
  • રશિયાનું ડોલર પર પાછા ફરવાનું સંભવિત પગલું સોનાના ભાવને પ્રભાવિત કરશે

Gold Rate Prediction: રશિયાના કારણે પછડાશે સોનું? 1 લાખની અંદર જઈ શકે છે ભાવ, સોનું ખરીદતા પહેલા વાંચી લેજો

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જે રીતે સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે તેને જોતા હવે તો રોકાણકારો પણ અસમજંસમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જો કે લગ્નગાળા અને પ્રસંગો કે તહેવારો પર ખરીદી કરનારાઓને તો બખ્ખે બખ્ખા જોવા મળી રહ્યા છે કારણ કે અચાનક તોતિંગ ભાવ ઘટાડો જોવા મળે તો ખરીદી કરનારાઓને મોજ પડતી હોય છે. વર્ષ 2025માં શાનદાર રિટર્ન આપનારું સોનું  જાન્યુઆરી 2026માં પણ ચમકતું જોવા મળ્યું અને એટલે સુધી કે 29 જાન્યુઆરીએ તો ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર પણ પાર કરી લીધું જ્યારે વાયદા બજાર (MCX)માં સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 180779 રૂપિયાની સપાટીએ પહોંચ્યું હતું. જો કે શુક્રવારે વાયદા બજારમાં સોનું 156200 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જે ઓઈ ટાઈમ હાઈથી લગભગ 13.50 ટકા એટલે કે 24500 રૂપિયા જેટલું નીચે છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ આ જ સ્થિતિ જોવા મળી. કોમેક્સ પર સોનું 5626.80 ડોલર પ્રતિ ઔંસના રેકોર્ડ હાઈથી લગભગ 10.50 ટકા નીચે એટલે કે 5046.30 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું હતું. 

રશિયાનું પગલું ઘટાડશે સોનાના ભાવ?
બ્યૂમબર્ગ સમાચાર એજન્સીએના એક રિપોર્ટમાં એક રશિયન ડોક્યુમેન્ટ્સને ટાંકીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે રશિયા અમેરિકા સાથે આર્થિક ભાગીદારીની સંભાવના શોધી રહ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમનો સૌથી રસપ્રદ પહેલુ રશિયાના ડોલર આધારિત વેપાર પર પાછા ફરવાનો છે. આ પગલું બ્રિક્સ દશોના ડી ડોલરાઈઝેશન એટલે કે અમેરિકી ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવાના પ્રયત્નોને મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે બ્રિક્સના સભ્યો વેપારમાં ડોલરની જગ્યા લેવા માટે મોટા પાયે સોનું ખરીદતા હતા પરંતુ રશિયા હવે ડોલર પર પાછા ફરવાનું વિચારતું હોવાનું જોતા આ મુહિમ અને સોનાના વધતા ભાવને પણ તે પ્રભાવિત કરશે. 

શું ખરેખર રશિયા ડી ડોલરાઈઝેનને આપી રહ્યું છે ઝટકો?
જિયોપોલીટિક્સમાં ફેરફાર તરફ ઈશારો કરતા પેસ 360ના મુખ્ય વૈશ્વિક રણનીતિકાર અમિત ગોયલે જણાવ્યું કે સપ્તાહના અંતમાં બ્લૂમબર્ગે રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે કે રશિયા ડોલરમાં વાપસી કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટમાં દાવો કરાયો છે કે રશિયા અમેરિકા સાથે વેપારની સંભાવના શોધી રહ્યું છે. જેમાં લેવડદેવડ ડોલરમાં થશે. કારણ કે ટ્રમ્પ બીજી કોઈ કરન્સીમાં ચૂકવણી સ્વીકારશે નહીં. રિપોર્ટ મુજબ પુતિન શાસન રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પૂરું થવા મુદ્દે આ પ્રકારની ટ્રેડ ડીલ કરવાનું વિચારે છે જે એક સંભવિત શાંતિ સમજૂતિનો સંકેત છે. 

ગોયલે એમ પણ કહ્યું કે રશિયાએ હજુ તો જો કે આ રિપોર્ટ્સ પર  કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી પરંતુ આટલા સંવેદનશીલ મામલે મોસ્કો  તરફથી રિપોર્ટ્સને ફગાવવામાં ન આવે એ પણ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ખેલમાં એક મોટા ફેરફારનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવા ઘટનાક્રમથી બ્રિક્સ દેશોની ડી ડોલરાઈઝેશન મુહિમને સીધી અસર પડી શકે છે જે અત્યાર સુધી મોટા પાયે સોનાની ખરીદી કરીને તેના સપ્લાયને સિમિત કરી રહ્યા હતા. 

આ હતું સોનાના ભાવ આકાશે પહોંચવાનું કારણ?
એસઈબીઆઈ-રજિસ્ટર્ડ માર્કેટ  એક્સપર્ટ અનુજ ગુપ્તાએ સોનાના ભાવમાં તેજીમાં કેન્દ્રીય બેંકોની સોનાની ખરીદીના મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે જ્યારથી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વ્હાઈટ હાઉસમાં આવ્યા ત્યારથી દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકોએ ટ્ર્મ્પના ટેરિફ પ્લાનનો મુકાબલો કરવા માટે સોનાની ખરીદી શરૂ કરી દીધી. તેની માંગ અને આપૂર્તિમાં ભારે અસંતુલન પેદા થયું જેનાથી ભાવ વધ્યા. 

ખાસ કરીને બ્રિક્સ દેશોની કેન્દ્રીય બેંકોએ સોનું પુષ્કળ ખરીદ્યું, જેણે સોનાના ભાવમાં તેજી વધારવાનું કામ કર્યું. અનુજ ગુપ્તાનું માનવું છે કે વૈશ્વિક કેન્દ્રીય બેંકોની સોનાની ખરીદીમાં ઘટાડો સોનાના ભાવ પર ઊંડી નકારાત્મક અસર પાડશે અને ભાવમાં ઝડપથી સુધારો જોવા મળી શકે છે. કેન્દ્રીય બેંકો ખુલ્લા બજારમાં સોનું વેચવાનું  શરૂ કરી શકે એવી પણ સંભાવના છે. જેના કારણે સોનાનો પુરવઠો વધવાથી માંગ વધુ નબળી બનશે. 

અત્રે જણાવવાનું કે બ્રિક્સ દશોમાં ભારત, રશિયા, બ્રાઝિલ, ચીન અને દક્ષિણ આફ્રીકા જેવા દેશો સામેલ છે. જે એક મહત્વપૂર્ણ આર્થિક સમૂહ છે જે સોનું ભેગુ કરીને ઝડપથી ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે. જો કે સત્તાવાર રીતે બ્રિક્સ દેશો પાસે વૈશ્વિક સોના ભંડારનો  લગભગ 20 ટકા ભાગ છે પરંતુ પોતાના રણનીતિક સહયોગીઓ સાથે મળીને આ દેશો હવે વૈશ્વિક સોનાના ઉત્પાદનના લગભગ 50 ટકા હિસ્સો રાખે છે. આ રણનીતિમાં રશિયા અને ચીન સૌથી આગળ છે. 2024માં ચીને 380 ટન સોનાનું ઉત્પાદન કર્યું, જ્યારે રશિયાએ 340 ટનનું યોગદાન આપ્યું. સપ્ટેમ્બર 2025માં બ્રાઝિલે 2021 બાદ પહેલીવાર 16 ટન સોનું ખરીદ્યું. 

બેવડી નીતિ બ્રિક્સ દેશોની
અનુજ  ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે બ્રિક્સ દેશોની બેવડી રણનીતિ રહી છે. તેઓ વધુ સોનું ઉત્પાદિત કરી રહ્યા છે અને ઓછું વેચે છે. આ સાથે જ વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનું ખરીદે છે. આંકડાઓ મુજબ 2020 થી 2024 વચ્ચે બ્રિક્સ દેશોની કેન્દ્રીય બેંકોએ દુનિયાના 50 ટકાથી વધુ સોનાની ખરીદી કરી. બ્રિક્સની અર્થવ્યવસ્થાઓ આજે વૈશ્વિક બજારો લગભગ 30 ટકા હિસ્સો છે. જેનાથી તેમના મોનેટરી ઓપ્શન્સને વૈશ્વિક પ્રાસંગિકતા મળે છે. રશિયાના ડોલરમાં પાછા ફરવાથી બ્લોકના ડી ડોલરાઈઝેશનના લાંબા સમયથી ચાલતા અભિયાનને જોખમ પેદા થશે. 

હજુ કેટલા ભાવ ઘટી શકે?
સોનાના ભાવની ડિમાન્ડ અને સપ્લાયમાં સંરચનાત્મક ફેરફારની અપેક્ષા કરતા અમિત ગોયલનું માનવું છે કે સોનાના ભાવ વૈશ્વિક બજારમાં 5626.80 ડોલર પ્રતિ ઔંસ અને ભારતમાં 180779 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ચૂક્યા છે. ડી ડોલરાઈઝેશન પ્રક્રિયામાં આ પ્રકારના ફેરફારથી વૈશ્વિક કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ગભરાહટમાં વેચાવલી શરૂ થઈ શકે છે. જેનાથી ડિમાન્ડ સપ્લાયનું અસંતુલન સોનાના પક્ષમાં નબળું પડી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે પહેલો ઝટકો કાગળ સ્વરૂપ સોનાની વેચાવલી તરીકે જોવા મળી શકે પરંતુ છેલ્લે તેની અસર ભૌતિક સોનાના ભાવ ઉપર પણ પડશે. ભારતમાં સોનાના ભાવ પહેલેથી જ લગભગ 15 ટકા તૂટી ચૂક્યા છે અને આ ડેવલપમેન્ટ બાદ આ ઘટાડો હજુ વધે તેવી શક્યતા છે. 

તેમનું એવું માનવું છે કે 2027ના અંત સુધીમાં ભારતમાં સોનાના ભાવ એક લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામથી નીચે જઈ શકે છે અને કોમેક્સ પર ગોલ્ડનો ભાવ 3000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં સોનાના ભાવ 2027ના અંત સુધીમાં 90000 રૂપિયાથી એક લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ આસપાસ પહોંચી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી એક્સપર્ટ્સના મત અને મીડિયા રિપોર્ટ્સ દ્વારા ઉપલબ્ધ જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.)

