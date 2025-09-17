Gold Rate Today: સસ્તું થઈ ગયું સોનું, ઘટેલા ભાવે સોનું ખરીદવાની શાનદાર તક, 10 ગ્રામ સોનાનો લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો
સોનું અને ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે કારણ કે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનું ઊંઘા માથે પછડાયું છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરી લો.
Trending Photos
આજે બુધવારના રોજ સોનાના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી છે. બુધવારે સવારે કોમોડિટી બજારમાં સોનું અને ચાંદી દબાણમાં જોવા મળ્યા. વાયદા બજાર (MCX) પર સોનું 0.23 ટકા ગગડીને 1,09,900 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે ચાંદી 1.02 ટકા તૂટીને 1,27,503 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 898 રૂપિયા ઘટીને 109971 રૂપિયા પર પહોંચ્યો જે કાલે 110869 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 2587 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 126713 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 129300 પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/awUfjVDqwn
— IBJA (@IBJA1919) September 17, 2025
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ સોનું મામૂલી ઘટાડા સાથે જોવા મળ્યું. યુએસ સ્પોટ ગોલ્ડ 0.2% તૂટીને 3,681.23 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયું. જ્યારે મંગળવારે તે 3,702.95 ડોલરના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયું હતું. ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે યુએસ ગોલ્ડ ફ્યૂચર પણ 0.2% ગગડીને 3,718.90 ડોલર પર જોવા મળ્યું.
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે ડોલરમાં નબળાઈ અને ફેડરલ રિઝર્વ વર્ષના અંત સુધીમાં વ્યાજ દરોમાં કાપની આશાએ સોનાને 3700 ડોલર પાર પહોંચાડ્યું હતું. જો કે આ સ્તર પર પ્રોફિટ બુકિંગના પગલે હળવી નરમાઈ જોવા મળી છે. જો ફેડ નરમ વલણ અપનાવશે તો સોનું ફરીથી નવા પીક પર જઈ શકે છે.
ભારતમાં કેવી રીતે નક્કી થાય છે સોનાના ભાવ
ભારતમાં સોનાના ભાવમાં અનેક પરિબળો ભાગ ભજવે છે. જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાવ, આયાત ડ્યુટી, ટેક્સ અને ડોલર-રૂપિયાનો એક્સચેન્જ રેટ. આ કારણે રોજ સોનાના ભાવ બદલાતા રહે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સોનું ફક્ત રોકાણ માટે નહીં પરંતુ બચતનું પણ મહત્વનું સાધન ગણાય છે. લગ્ન પ્રસંગો અને તહેવારોમાં તેની ખાસ ડિમાન્ડ રહે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે