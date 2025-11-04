Prev
Gold Rate Today: ગણતરીના કલાકોમાં સોના-ચાંદીના ભાવ જબરદસ્ત તૂટ્યા, ભાવ ઘટીને આટલા થઈ ગયા, ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આજે સોના ઉપરાંત ચાંદીના ભાવમાં પણ જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 04, 2025, 01:35 PM IST

આજે મંગળવારે 4 નવેમ્બર 2025ના રોજ બજાર ખુલતા જ સોનું પછડાયું છે. જ્યારે ચાંદીમાં પણ જબરદસ્ત કડાકો જોવા મળ્યો છે.  વૈશ્વિક બજારોથી મળેલા નબળા સંકેતો અને ડોલરમાં મજબૂતીના પગલે કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ જોવા મળ્યું છે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ રેટ ચેક કરો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA ના રેટ્સ મુજબ છેલ્લા 24 કલાકમાં શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1197 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. કાલે બજાર ખુલ્યું ત્યારે ભાવ 121113 રૂપિયા હતો. જ્યારે આજે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ જીએસટી વગર 119916 રૂપિયા છે. કાલે સોનાનો ભાવ ઘટાડા સાથે 120777 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં પણ જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. કાલે બજાર  ખુલ્યુ ત્યારે ભાવ 149660 રૂપિયા હતો જ્યારે આજે 3860 રૂપિયા ઘટીને ભાવ 145800 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. કાલે સાંજે ચાંદી 149300 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
વાયદા બજારમાં પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નરમ વલણ જોવા મળ્યું છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ એટલે કે MCX પર સવારે 10.36 કલાકે ડિસેમ્બર ડિલિવરીના કરાર માટે પ્રતિ 10 ગ્રામ સોનાના ભાવ ગત સત્રની સરખામણીમાં 0.72 ટકાના ઘટાડા સાથે 1,20,540 રૂપિયા જોવા મળ્યો. MCX ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ મુજબ આ સમય દરમિયાન ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે ચાંદીનો ભાવ પણ ગત સત્રની સરખામણીમાં 0.72 ટકા તૂટીને 1,46,700 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સ્તરે પહોંચ્યો હતો. 

વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે સોના અને ચાંદીમાં આ ઘટાડો અસ્થાયી છે. અમેરિકી બોન્ડ યીલ્ડ અને ડોલર ઈન્ડેક્સમાં વધારાથી શોર્ટ ટર્મમાં દબાણ બન્યું છે. પરંતુ જિયો પોલિટિક્સ જોખમ અને સેન્ટ્રલ બેંકોની ડોવિશ પોલીસી વલણ લાંબા સમયમાં સપોર્ટ આપી શકે છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     
 

