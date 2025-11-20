Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: ધડાધડ ઘટ્યા સોનાના ભાવ, રાતોરાત મોટા કડાકા બાદ આટલે પહોંચી ગયું સોનું, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Rate Today: આકાશે આંબી રહેલું સોનું વળી પાછું ધડામ થયું છે. આજે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં રિટેલ બજારમાં ઘટ્યા છે પરંતુ વાયદા બજારમાં ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 20, 2025, 01:28 PM IST

એકબાજુ જ્યાં લગ્નગાળો ચાલુ છે ત્યાં સોના-ચાંદીના ભાવમાં અચાનક મોટો ઉછાળો આવતા લોકોની ચિંતા વધી હતી પરંતુ આજે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. સોના-ચાંદીના ભાવ પછડાયા છે. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો નોંધાયો છે. રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંનેના ભાવ ઘટ્યા છે. જો કે વાયદા બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો  છે પરંતુ ચાંદીનો ભાવ વધેલો છે. 

આજના સોના અને ચાંદીના  ભાવ
IBJAના રેટ્સ જોઈએ તો આજે શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1003 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને જીએસટી વગરનો ભાવ 122881 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 123884 પર ક્લોઝ થયો હતો. 22 કેરેટ સોનાના ભાવ જોઈએ તો આજે જીએસટી વગરના 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 919 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 112559 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 113478 પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે 2280 રૂપિયા ઘટ્યા છે અને ભાવ 155840 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 158120 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજારના ભાવ જોઈએ તો MCXની અધિકૃત વેબસાઈટ મુજબ સોનામાં 0.23 ટકાના ઘટાડા સાથે ભાવ 122768 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જ્યારે ચાંદીમાં 0.45 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 155808 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     
 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

