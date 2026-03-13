Gold Rate Today: મોજ કરો! આજે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ 8000 રૂપિયા સસ્તી, ફટાફટ ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં આજે જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. એક ઝટકે ભાવમાં તોતિંગ ઘટાડો જોવા મળ્યો. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં આજે ભાવ ગગડ્યા છે. જો તમે પણ સોનું લેવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
- MCX અને IBJA બંનેમાં સોનું-ચાંદી ગગડી ગયા
- રિટેલ બજારમાં સોનું 1700 અને ચાંદી 8000 રૂપિયા સસ્તા થયા
- વાયદા બજારમાં પણ સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાન પર જોવા મળી રહ્યા છે.
સોના અને ચાંદીમાં આજે રિટેલ બજાર અને વાયદા બજારમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. હાલ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન વચ્ચેની તંગ પરિસ્થિતિને પગલે આમ તો કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં વધારો જોવા મળવો જોઈએ પરંતુ આમ છતાં ભાવ ગગડી ગયા છે. વાયદા બજારમાં આજે ભાવ વધારા સાથે ખુલ્યો હતો પરંતુ બપોર સુધીમાં કડાકાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીનું 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું આજે 1748 રૂપિયા ગગડીને 1,58,555 રૂપિયા પર ખુલ્યું છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 1,60,303 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે 1 કિલોગ્રામ શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં 8,350 રૂપિયાનો તોતિંગ ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 2,59,951 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 2,68,301 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના અને ચાંદી
વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં ભાવમા ફરક હોય છે એટલે અહીં આપણે રિટેલ બજાર (IBJA દ્વારા જાહેર કરાયેલા ભાવ)ના ઓલટાઈમ હાઈ રેટ્સ ચેક કરીશું.
ઓલટાઈમ હાઈ રેટ્સ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- 24 કેરેટ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 1,76,121 રૂપિયા
- એક કિલો ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ - 3,85,933 રૂપિયા
આજનો ભાવ
- 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનું- 1,58,555 (ઓલટાઈમ હાઈથી 17,566 રૂપિયા સસ્તું)
- એક કિલો ચાંદી- 2,59,951 (ઓલટાઈમ હાઈથી 125,982 રૂપિયા સસ્તી)
વાયદા બજારમાં આજનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ને વેબસાઈટ મુજબ 2 એપ્રિલના રોજ એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરના 12.30 કલાકની આસપાસ 0.48 ટકાના ઘટાડા સાથે 1,59,500 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5મી મેના રોજ એક્સપાયરીવાળી 1 કિલોગ્રામ ચાંદી 2.15 ટકાના ઘટાડા સાથે 2,62,207 રૂપિયાના લેવલે પહોંચી છે.
વાયદા બજાર (MCX)ના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ (29 જાન્યુઆરી 2026)
- સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 1,80,779 રૂપિયા
- ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 4,20,000 રૂપિયા
આજના ભાવ
- 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું સોનું- 1,59,500 (ઓલટાઈમ હાઈથી 21,279 રૂપિયા સસ્તું)
- 5 મેની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી- 2,62,207 (ઓલટાઈમ હાઈથી 157,793 રૂપિયા સસ્તી)
