/Gold Price Today: રક્ષાબંધન પહેલા સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ ગગડી, એક ગ્રામ સોનાનો આજે શું છે ભાવ? કેરેટ પ્રમાણે જાણો રેટ

આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. રક્ષાબંધનના એક દિવસ પહેલા સોનું ગગડ્યું છે. ચાંદી પણ ફિક્કી પડી છે. IBJA અને MCX બંને પર હાલ કિંમતી ધાતુઓના ભાવ ઘટેલા જોવા મળ્યા છે. ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ મુજબ આજે સોનાના ભાવમાં જોરદાર 1860 રૂપિયા જેટલો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ચાંદી 2791 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ પરના આંકડા મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 2860 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને બાવ 158477 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે 161337 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદી 2791 રૂપિયા તૂટીને 240168 રૂપિયા પર ખુલી જે કાલે 242959 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
આજનો કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) August 27, 2026
વાયદા બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો આજે બપોરે 12.52 વાગ્યાના ભાવ પ્રમાણે 5 ઓક્ટોબરના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.65 ટકા તૂટીને 158620 રૂપિયા પર અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.12 ટકાના ઘટાડા સાથે 158620 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી.
આવતી કાલે રક્ષાબંધન
આવતી કાલે ભાઈ અને બહેનનો પવિત્ર તહેવાર રક્ષાબંધન છે. રક્ષાબંધન પહેલા જ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સારો એવો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકોએ સોનાના દાગીનાની ખરીદી કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું તે ખાસ જાણો.
સર્ટિફાઈડ ગોલ્ડ ખરીદવું
હંમેશા બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ (BIS)નો હોલમાર્ક હોય તેવું ગોલ્ડ જ ખરીદવું જોઈએ. આ નંબર આલ્ફાન્યૂમેરિક રીતે હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે AZ4525. હોલમાર્કિંગ હોય તો ખબર પડે કે સોનું કેટલા કેરેટનું છે.
કિંમત ક્રોસ ચેક કરવી જોઈએ
સોનાના યોગ્ય વજન અને ખરીદીના દિવસે તેની કિંમત અનેક સોર્સિસ (જેમ કે IBJA વેબસાઈટ)થી ક્રોસચેક કરો. સોનાનો ભાવ કેરેટ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે.
મેકિંગ ચાર્જ
મેકિંગ ચાર્જ દાગીના બનાવવા પેટે લેવાતો હોય છે. જે ફિક્સ હોતો નથી. તમે તેના પર બાર્ગેનિંગ કરી શકો છો. જ્વેલર્સ હંમેશા તે ઘટાડવા માટે તૈયાર થતા હોય છે. ખાસ કરીને જ્યારે તમે મોટી ખરીદી કરવા જઈ રહ્યા હોવ તો.