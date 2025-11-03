Prev
Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ આટલું સસ્તું છે સોનું, આજનો સોના-ચાંદીનો લગડી-દાગીનાનો ભાવ જાણો

Gold Silver Price Today: લગ્નગાળો શરૂ થવા ટાણે જ સોના અને ચાંદીના ભાવ એકવાર ફરીથી તેજીમાં જોવા મળી રહ્યા છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 03, 2025, 02:03 PM IST

Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ આટલું સસ્તું છે સોનું, આજનો સોના-ચાંદીનો લગડી-દાગીનાનો ભાવ જાણો

લગ્નગાળો શરૂ થવાની તૈયારી છે ત્યારે એકવાર ફરીથી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. આજે એટલે કે સોમવારે 3 નવેમ્બર 2025ના રોજ સોના અને ચાંદીના  ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ હવે જીએસટી સહિત 124746 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ આસપાસ થયો છે. જ્યારે ચાંદી જીએસટી સહિત 154088 રૂપિયા પ્રતિ કિલો આસપાસ છે. 

ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ સસ્તું
જો કે સોનું 17 ઓક્ટોબરના રોજ ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 5764 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 14 ઓક્ટોબરના ઓલ ટાઈમ હાઈથી 28500 રૂપિયા તૂટી ચૂક્યા છે. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA મુજબ 31 ઓક્ટોબરના રોજ 24 કેરેટ ગોલ્ડ જીએસટી વગર 120770 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. બીજી બાજુ ચાંદી પણ જીએસટી વગર 149125 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ આસપાસ બંધ થઈ હતી. આજે સોનું જીએસટી વગર 343 રૂપિયાના વધારા સાથે 121113 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના રેટ પર ખુલ્યું અને ચાંદી 535 રૂપિયા વધીને 149660 રૂપિયા પર ખુલી.

કેરેટ પ્રમાણે સોનાનો ભાવ

આ વર્ષે આટલું મોંઘુ થયું સોનું
આ વર્ષે સોનું 45373 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જેટલું મોંઘુ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે ચાંદી 63583 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી ઉછળી ચૂકી છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

 

