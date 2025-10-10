Prev
Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોનું જબરદસ્ત તૂટ્યું, ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો લેટેસ્ટ રેટ

Gold Price Today: બુધવારે ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોનાના ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 10, 2025, 12:39 PM IST

Gold Rate Today: ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોનું જબરદસ્ત તૂટ્યું, ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો લેટેસ્ટ રેટ

દુનિયાભરમાં સોનાના ભાવમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. બુધવારે પહેલીવાર $4,000 પ્રતિ ઔંસનું લેવલ પાર કર્યા બાદ ગુરુવારે સોનું 2 ટકા તૂટીને $3,959 પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. જ્યારે ચાંદી પણ પોતાના રેકોર્ડ હાઈ $51.22 પ્રતિ ઔંસથી ગગડીને લગભગ $48.93 પર પહોંચી. વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે ઈઝરાયેલ હમાસ વચ્ચે પીસ ડીલ, ડોલરની મજબૂતી અને નફાવસૂલીના પગલે મેટલ પર દબાણ વધ્યું છે. ઘરેલુ બજારમાં પણ આજે ભાવ ઘટેલો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA)  મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1784 રૂપિયા તૂટીને 120845 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 122629 પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. કાલે ચાંદી 5400 જેટલી ઉછળીને 159550 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી જ્યારે આજે 2593 રૂપિયા ઉછળીને 162143 રૂપિયા પર જોવા મળી છે.

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

બુધવારે ઈતિહાસ રચ્યો અને આજે જબરદસ્ત ગગડ્યું
સોનાના ભાવમાં આ ઘટાડો બરાબર એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે બુધવારે બુલિયને ઈતિહાસ રચતા $4,059.05 પ્રતિ ઔંસનું ઓલટાઈમ હાઈનું સ્તર સ્પર્શી ગયું હતું. પરંતુ બીજા જ દવસે રોકાણકારોએ નફાવસૂલી શરૂ કરી દીધી અને ડોલર ઈન્ડેક્સની તેજી ઘટાડા તરફ વળી. 

સ્પોર્ટ ગોલ્ડ 2 ટકા ઘટીને  $3,959.48 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યું, જ્યારે અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ (ડિસેમ્બર ડિલિવરી) 2.4% તૂટીને  $3,972.60 પર બંધ થયું. ચાંદી (Silver) પણ રેકોર્ડ હાઈથી ગગડીને લગભગ સ્થિર રહી અને $48.93 પ્રતિ ઔંસ પર બંધ થઈ. 

ડોલરની મજબૂતીએ દબાણ વધાર્યું
ડોલર ઈન્ડેક્સ 0.5% ચડીને બે મહિનાના ઉપરી સ્તર પર પહોંચી ગયું. ડોલરમાં મજબૂતી આવવાથી સોનું વિદેશી રોકાણકારો માટે મોંઘુ થાય છે. જેનાથી માંગ પર અસર પડે છે. સ્વતંત્ર મેટલ ટ્રેડર તાઈ વોંગે  કહ્યું કે ગાઝામાં યુદ્ધવિરામ લાગૂ થયા બાદ રોકાકારો હવે નફો બુક કરી રહ્યા છે. તેનાથી સોનામાં બનેલી ગરમી હાલ ઠંડી પડી છે. વોંગનું કહેવું છે કે રિઝર્વ ડાઈવર્સિફિકેશન અને વધતા વૈશ્વિક કરજ જેવા ફેક્ટર્સ હજુ પણ સોનાના લોંગ ટર્મ આઉટલૂકને પોઝિટિવ જાળવી રાખે છે. 

જિયો પોલીટિક્સમાં ફેરફાર
ગુરવારે ઈઝરાયેલ અને હમાસે યુદ્ધવિરામ સમજૂતિ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા જે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મધ્યસ્થતામાં થઈ. ગાઝા શાંતિ યોજનાનો પહેલો તબક્કો છે. આ પગલાંથી બજારમાં જિયો પોલિટિક્સ જોખમ થોડું ઘટ્યું, અને રોકાણકારોએ સોનામાં પોતાની પોઝિશન હળવી કરી. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     
 

