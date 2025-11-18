Prev
Gold Rate Today: આજે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર ઘટાડો, ઘટેલા ભાવે સોનું લેવાની શાનદાર તક, કેરેટ પ્રમાણે આજનો ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: લગ્નગાળો ચાલુ છે અને સોના તથા ચાંદીના ભાવમાં આજે પણ મસમોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે જેને લઈને ખરીદનારાઓ માટે ખુશીના સમાચાર કહી શકાય. જે રીતે સોનું-ચાંદી આકાશે આંબી રહ્યા હતા ત્યારબાદ હવે નરમાઈના માહોલથી ગ્રાહકોમાં પણ ખરીદીને લઈને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી શકે છે. ફટાફટ આજનો ભાવ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 18, 2025, 12:45 PM IST

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરીથી એકવાર મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંને જગ્યાએ સોના અને ચાંદીના ભાવ તૂટ્યા છે. જો તમે પણ લેવાનું વિચારતા હોવ તો લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ ચેક કરી લો. 

આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ આજે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 1558 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 121366 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 122924 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. એ જ રીતે જો દાગીનાનો ભાવ એટલે કે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈએ તો તેમાં 1427 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને આજે ભાવ 111171 રૂપિયા પર જોવા મળ્યો છે જે કાલે 112598 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

જો ચાંદીની વાત કરીએ તો શુદ્ધ ચાંદીમાં આજે પ્રતિ કિલોગ્રામ 3083 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 151850 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે કાલે 154933 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ક્લોઝ થયો હતો. 

સોનાના કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

