/Gold Price Today: બાપરે! આ વર્ષે સોનું 26000 અને ચાંદી 40000 જેટલી મોંઘી થઈ, લેટેસ્ટ રેટ જાણી ધબકારા વધી જશે

Gold Price In Ahmedabad: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારમાં સવારે થોડા સમય માટે નરમાઈ દાખવ્યા બાદ સોનું ઉછળ્યું. જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી બંને વધારા સાથે જોવા મળ્યા છે. બંને કિંમતી ધાતુઓના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
ગયા સપ્તાહમાં તેજી બાદ અચાનક કડાકાના માહોલ બાદ સોનું અને ચાંદી બંને પછડાયા હતા. પરંતુ ગઈ કાલે ઘટાડામાં રહ્યા બાદ આજે સોના અને ચાંદીમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. સોનું 2026માં અત્યાર સુધીમાં 26000 રૂપિયા અને ચાંદી 40000 રૂપિયા મોંઘી થઈ છે. IBJAના રેટ્સ મુજબ 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનું 133195 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતું જે આજે 158907 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે ચાંદી 230000 રૂપિયા હતી જે હવે 270221 પર પહોંચી છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 1168 રૂપિયા ઉછળીને 158907 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યું છે જે કાલે 157739 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 2181 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો છે અને ભાવ 270221 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 268040 પર ક્લોઝ થયો હતો. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
#indicative #Retail Selling #Rates for #Jewellery
To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433
For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459
Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug
Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/ks3Odr52Lb
— IBJA (@IBJA1919) May 19, 2026
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું બપોરે 12.25 કલાકે 0.21 ટકા ચડીને 159740 પર પહોંચ્યું જ્યારે 3 જુલાઈની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 0.83 ટકાના વધારા સાથે 274343ના સ્તર પર જોવા મળી.
સોનું આ વર્ષે 26 હજાર રૂપિયા અને ચાંદી 40000 રૂપિયા મોંઘા થયા
IBJAના રેટ્સ મુજબ ગત વર્ષના છેલ્લા દિવસે એટલે કે 31 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 133195 રૂપિયા હતો અને ચાંદીનો ભાવ 230420 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે 19મી મે 2026ના એટલે કે આજના ભાવ જોઈએ તો સોનું 158907 રૂપિયા અને ચાંદી 270221 રૂપિયા આસપાસ જોવા મળી છે.
સરકારે આયાત ડ્યૂટી વધારી
સોના પર હાલમાં જ સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો અને સોના તથા ચાંદી પર આયાત ડ્યૂટી વધારીને 6 ટકાથી 15 ટકા કરી નાખી. સરકારે સોના પર 10 ટકા બેઝિક કસ્ટમ ડ્યૂટી અને 5 ટકા એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેસ (AIDC) લગાવ્યો છે.
ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં આજના ભાવ
|સોનું (ભાવ પ્રતિ 1 ગ્રામ)
|ચાંદી (એક કિલોગ્રામ)
|24 કેરેટ
|22 કેરેટ
|18 કેરેટ
|અમદાવાદ
|15,709
|14400
|11783
|285000
|વડોદરા
|15,709
|14400
|11783
|285000
|સુરત
|15,709
|14400
|11783
|285000
|રાજકોટ
|15,709
|14400
|11783
|285000
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ) ભાવમાં વધારો કે ઘટાડો હોઈ શકે છે.)