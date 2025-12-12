Gold Rate Today: સોના-ચાંદીના ભાવ બેકાબૂ થયા, બંપર વધારા સાથે આજે ભાવ આકાશે આંબ્યા, જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: કોમોડિટી બજારમાં જોરદાર ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. સોનું અને ચાંદી રોકેટ સ્પીડથી ભાગી રહ્યા છે. આજે ચાંદીની સાથે સાથે સોનું પણ મોટા વધારા સાથે જોવા મળ્યું છે. રોકાણકારોને ચાંદી પરંતુ દાગીના વગેરેની ખરીદી કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ વધતા ભાવ માથાનો દુખાવો બની શકે છે.
પહેલા ચાંદી અને આજે તો સોનાના ભાવમાં પણ જોરદાર વધારો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજારની સાથે સાથે રિટેલ બજારમાં પણ સોના અને ચાંદી ખુબ ચમક્યા છે. જો તમે પણ ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદીના આજના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં 5 તારીખના વાયદા સોનામાં 0.35 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 132930 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 0.27 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે અને ભાવ 198411 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. આ પહેલા ભાવ 1.99 લાખ પર પહોંચ્યો હતો.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો આજે જીએસટી વગરના 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1973 રૂપિયા વધીને 128596ના સ્તરે પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 128596 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 4500 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 192781 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં ભાવ 188281 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
ખાસ નોંધ
IBJA ના ભાવ જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ વગરના હોય છે અને દિવસમાં બે વાર ઓપનિંગ રેટ બપોરે 12 વાગે અને ક્લોઝિંગ રેટ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ જાહેર થાય છે. આ ઉપરાંત જાહેર રજાઓ અને શનિવાર-રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી.
