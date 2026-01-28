Gold-Silver Rate Today: માત્ર 3 કારોબારી દિવસમાં 62000 રૂપિયા ભાવ વધારો, સોના-ચાંદીના ભાવમાં ભયંકર ઉછાળો, ભાવ જાણી ઝટકો લાગશે
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીમાં ભૂક્કા કાઢી નાખે તેવી તેજી જોવા મળી રહી છે. ગણતરીના કલાકોમાં ભાવમાં જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. જો તમે ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરો.
સોના અને ચાંદીમાં આજે તાબડતોડ ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોનું અને ચાંદી જબ્બર ઉછળ્યા છે. ચાંદીમાં તો છેલ્લા પાંચ દિવસમાં 44 હજારથી વધુનો વધારો નોંધાયો છે. સોનામાં પણ ભાવમાં એ જ સ્થિતિ છે. આજે પણ સોનામાં 4500થી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં રેટ ખાસ ચેક કરો.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 4926 રૂપિયા ઉછળીને સીધો 163827 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યો છે. જે કાલે 158901 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીની વાત કરીએ તો શુદ્ધ ચાંદી આજે 17257 રૂપિયા ઉછળીને 361821 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 344564 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
5 દિવસમાં 44 હજારથી વધુ વધ્યો ભાવ
બજાર શનિવાર અને રવિવારે રેટ જાહેર કરતું નથી. એટલે ગયા અઠવાડિયાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે એટલે કે 23 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શુક્રવારે શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 154310 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો અને આજે 28 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 163827 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. એટલેકે 5 જ દિવસમાં સોનામાં તાબડતોડ 4926 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદી 23 જાન્યુઆરીએ 317705 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી અને આજે તે 361821 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલી. એટલે કે 5 દિવસમાં જ ચાંદી 44116 રૂપિયા ઉછળી ગઈ.
3 જ ટ્રેડિંગ દિવસમાં ચાંદી 62 હજાર ઉછળી
બજાર શનિ રવિ બંધ હોય છે એટલે ચાંદી શુક્રવારે જ્યારે બજાર બંધ થયું ત્યારે એટલે કે 22 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ 299711 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી અને આજે 361821 રૂપિયા પર ખુલી છે. એટલેકે માત્ર 3 કારોબારી દિવસમાં ચાંદીમાં 62110નો જંગી ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં 5 ફેબ્રુઆરીની એક્સપાયરીવાળું સોનું 1.40 કલાકની છેલ્લી માહિતી મુજબ 3.61 ટકા ઉછળીને 163385 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી ચાંદી 6.37 ટકા ઉછળીને 378986 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે.
ખાસ નોંધ
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના રેટ્સ દેશભરમાં માન્ય છે અને દિવસમાં બે વાર બહાર પડે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવારે રવિવારે રેટ બહાર પાડવામાં આવતા નથી. એટલે કે શુક્રવારે બંધ ભાવ જાહેર થાય પછી સીધા સોમવારે નવા ભાવ જાહેર થાય છે. પાંચ દિવસ કારોબારી દિવસ હોય છે.
