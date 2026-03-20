Gold Rate Today: આજે સોનું 4297 રૂપિયા સસ્તું થયું, ઓલટાઈમ હાઈથી 28000 અને ચાંદી 1.52 લાખ સસ્તી, જાણો આજનો ભાવ

Gold-Silver Price Today: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધના પગલે હાલ વૈશ્વિક સ્તરે ઉથલપાથલનો માહોલ છે. જેમાં કિંમતી ધાતુઓ સોનું અને ચાંદી પણ સપડાયા છે. આજે રિટેલ બજારમાં સોનું કડાકા સાથે જોવા મળ્યું. છેલ્લા 24 કલાકમાં સોનામાં 4 હજારથી વધુનો ઘટાડો નોંધાયો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 20, 2026, 01:22 PM IST
  • સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ
  • વાયદા બજારમાં ભાવ લીલા નિશાન પર જ્યારે રિટેલ બજારમાં સોનું ધડામ
  • ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું -ચાંદી ઘણા સસ્તા થયા

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એકબાજુ જ્યાં વાયદા બજારમાં ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે ત્યાં રિટેલ બજારમાં સોનું તૂટ્યું છે જ્યારે ચાંદી ઉછાળા સાથે જોવા મળી છે. જ્વેલર્સ એસોસિએશને જે ભાવ આજે જાહેર કર્યા છે તે મુજબ આજે સવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 147340 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ છે જે ગઈ કાલે સવારે 151637 રૂપિયા હતો. એટલે કે ગઈ કાલ સવારની સરખામણીએ આજે સોનાના ભાવમાં 4297 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. 

આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAના આજના ભાવ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળું શુદ્ધ 10 ગ્રામ સોનું 147340 પર ખુલ્યું જ્યારે કાલે તે ભારે કડાકા સાથે બંધ થયું હતું. ગુરુવારે તે 151637 પર ખુલ્યું હતું. એ રીતે જોઈએ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં ભાવમાં 4297 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ જોઈએ તો આજે એક કિલો ચાંદી 233600 પર ખુલી છે. જે કાલે કડાકા સાથે 229873 પર બંધ થઈ હતી અને સવારે 236809 પર ખુલી હતી. એ રીતે જોઈએ તો ચાંદીમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3209 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જો કે કાલના બંધ ભાવ કરતા આજના ખુલતા ભાવમાં 3727 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 

અત્રે નોંધનીય છે કે આઈબીજેએ દ્વારા જાહેર થતા ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર કરવામાં આવતા નથી. ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે પરંતુ શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે. 

રિટેલ બજારના ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ સાથે સરખામણી

  • 24 કેરેટ સોનું - 1,76,121 રૂપિયા
  • એક કિલો ચાંદી- 3,85,933 રૂપિયા 
  • આજના ભાવ સાથે સરખામણી કરીએ તો સોનું હજુ પણ 28781 રૂપિયા સસ્તું છે જ્યારે ચાંદી 152333 રૂપિયા સસ્તી છે. 

વાયદા બજારનો આજનો ભાવ
વાયદા બજારમાં સવારે લીલા નિશાનમાં બંને ધાતુઓ જોવા મળી હતી. અત્યારે લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો બપોરે 12.45 કલાકે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું હાલ 1.11 ટકા વધીને 146557 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.32 ટકાના વધારા સાથે 232191 પર જોવા મળી છે. 

5 દિવસમાં 9000 રૂપિયા તૂટ્યો ભાવ
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં એટલે કે સોમવારે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 156436 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. ત્યારથી અત્યારના ભાવ જોઈએ તો સોનાના ભાવમાં 9096 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 19193 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન મુજબ સોમવારે સવારે ચાંદીનો ભાવ 252793 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. 

કેમ ઘટી રહ્યા છે ભાવ?
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડા પાછળનું કારણ મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલું ઈરાન-ઈઝરાયેલ અમેરિકા યુદ્ધ છે. જેના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. ડોલર પહેલા કરતા મજબૂત થઈ રહ્યો છે. રોકાણકારો સોનાની જગ્યાએ ડોલર પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

