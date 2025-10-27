Prev
Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ સોનું ધડામ થઈ ગયું, ભાવમાં મોટો ઘટાડો, ચાંદી પણ જોરદાર તૂટી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price: દિવાળી શરૂ થતા જ સોનાના ભાવમાં ભારે કડાકો જોવા મળ્યો. આજે ફરીથી એકવાર વાયદા બજાર અને વૈશ્વિક બજારમાં સોનું ગગડ્યું. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 27, 2025, 11:03 AM IST

સોનાના ભાવમાં સતત ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આજે પણ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો. કારણ કે અમેરિકી ડોલરની મજબૂતી અને અમેરિકા-ચીન ટ્રેડ ટેન્શનમાં કમીએ સુરક્ષિત રોકાણ ગણાતા સોના પર દબાણ બનાવ્યું. રોકાણકારો  આ અઠવાડિયે થનારી મુખ્ય કેન્દ્રીય બેંક બેઠકની મોનેટરી પોલીસીના સંકેતોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 

Gold Price Crash
સ્પોટ ગોલ્ડનો  ભાવ 0.7 ટકા ગગડીને 4,082.77 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયો જ્યારે ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ 1 ટકા ગગડીને 4,095.80 ડોલર પર રહ્યો. અમેરિકી ડોલર યેનની સરખામણીમાં બે અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યો. 

રવિવારે અમેરિકા અને ચીનના ટોપ આર્થિક અધિકારીઓએ એક ટ્રેડ ડીલની ફ્રેમવર્ક તૈયાર કરી જેના પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને શી જિનપિંગ આ અઠવાડિયે નિર્ણય લઈ શકે છે. વિશ્લેષક Kyle Rodda (Capital.com) એ કહ્યું કે આ ટ્રેડ ડીલ બજાર માટે એક પોઝિટિવ સરપ્રાઈઝ છે. પરંતુ સોના માટે નકારાત્મક વિકાસ સાબિત થયો છે. 

રોયટર્સ મુજબ તેમણે જણાવ્યું કે બજારની ગરમી હવે ઘટી ગઈ છે અને ભાવના સ્થિર થઈ રહી છે. આગળ ઢીલી નાણાકીય અને મોનેટરી પોલિસીની આશા સોનાને સપોર્ટ આપી શકે છે. જો આ વલણ ચાલુ રહ્યું તો સોનાની લાંબાગાળાની તેજીની સંભાવના જળવાઈ રહેશે. 

વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા
ફેડરલ રિઝર્વથી અપેક્ષા છે કે તે બુધવારે પોતાની બેઠકમાં 0.25 ટકાના વ્યાજ દર ઘટાડી શકે છે. નબળા મોંઘવારી આંકડા તેની આશાને મજબૂત કરે છે પરંતુ રોકાણકારોની નજર હવે ફડ ચેર જેરોમ પોવેલના આગામી સંકેતો પર છે. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોમવારે ભાવમાં ઘટાડા સાથે ટ્રેડિંગની શરૂઆત થઈ. દિવાળી બાદ સતત સોનું અને ચાંદી તૂટી રહ્યા છે. વૈશ્વિક બુલિયન બજારમાં નબળાઈ, મજબૂત ડોલર અને અમેરિકા ચીન વેપાર ડીલની આશાએ સોનાના ભાવ પર દબાણ સર્જ્યું. MCX પર ગોલ્ડ રેટ 0.77% ટકા ગગડીને ₹1,22,500 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર ખુલ્યું. જ્યારે ગત બંધ ભાવ ₹1,23,451 હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવ પણ 3.09% તૂટીને ₹1,42,910 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ખુલ્યો જે ગત સેશનમાં ₹1,47,470 પ્રતિ કિલોગ્રામ હતો. સવારે 9.05 વાગ્યા સુધીમાં MCX પર સોનાનો ભાવ ₹1,088 (0.88%) ઘટીને ₹1,22,363 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદી ₹1,130 (0.77%) ગગડીને ₹1,46,340 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. 

 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

