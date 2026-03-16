Prev
Next
Gold Rate Today: આજે એક જ ઝટકે સોનાના ભાવમાં બંપર ઘટાડો, ચાંદી પણ ધડામ, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના-ચાંદીમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે. યુદ્ધની બદલાતી પરિસ્થિતિ, વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓને પગલે કિમતી ધાતુઓ પર દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. જો તમે સસ્તાભાવે કિંમતી ધાતુઓની ખરીદીની વાટ જોતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી તક કહી શકાય. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 16, 2026, 12:48 PM IST
  • નવા અઠવાડિયાના પહેલા જ દિવસે સોનું-ચાંદી ખુબ ગગડ્યા
  • વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં કિંમતી ધાતુઓ ધડામ થઈ
  • રિટેલ બજારમાં સોનામાં 1900 રૂપિયા, ચાંદીમાં 8000 જેટલો ઘટાડો નોંધાયો

Trending Photos

મિડલ ઈસ્ટમાં ભયાનક યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે. જ્યાં ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાનું ઈરાન સાથે ભયંકર યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે. બીજી બાજુ કોમોડિટી બજારમાં પણ હડકંપ મચ્યો છે. યુદ્ધની સતત ફેલાતી ખબરો, ઓઈલ સપ્લાયને લઈને વધતી ચિંતા અને વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે રોકાણકારોએ જાણે રણનીતિ બદલી હોય તેવું લાગે છે. એક બાજુ  ઓઈલના ભાવ ચડી રહ્યા છે ત્યાં સોના અને ચાંદી ધડામ થઈ રહ્યા છે. જેની અસર ભારતીય બજારો ઉપર પણ જોવા મળી રહી છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં સોના-ચાંદીના ભાવાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ. 

આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
જવેલર્સ એસોસિએશન IBJAના લેટેસ્ટ રેટ મુજબ 24 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 1963 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 156436 રૂપિયા પર ખુલ્યો છે. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 13મી માર્ચના રોજ 158399 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે શુદ્ધ ચાંદીના ભાવમાં 7695 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો છે અને ભાવ 252793 પર ખુલ્યો છે. જે છેલ્લા કારોબારી દિવસે 260488 પર બંધ થયો હતો. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

અત્રે નોંધનીય છે કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી હોતા. જાહેર રજાઓ અને શનિવારે તથા રવિવારે પણ ભાવ જાહેર થતા નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

To get these rates on your phone give a missed call on - 8955664433

For more details contact: Saurabh +91 9004120120 / 022-23426971 / 022-23427459

Follow us on Twitter : https://t.co/lXovVzctug

Follow us on Instagram :… pic.twitter.com/QmCDz5dVA9

— IBJA (@IBJA1919) March 16, 2026

વાયદા બજારના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે સવારથી જ સોના અને ચાંદીમાં કડાકાનો માહોલ છે. બંને કિંમતી  ધાતુઓ લાલ નિશાનમાં ખુલી હતી. અત્યારે 12.15 PM ના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1.20 ટકા તૂટીને 156572 રૂપિયાની સપાટીએ છે જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 1.92 ટકા ઘટીને 254466 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે. 

વૈશ્વિક બજારમાં શું છે પરિસ્થિતિ?
અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી જલદી વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાની આશા ઘટી રહી છે. આ સાથે જ અમેરિકા ઈઝરાયેલ-ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે મોંઘવારી વધવાનું જોખમ પેદા થયું છે. જેનાથી આર્થિક વિકાસની ઝડપ ધીમી પડવાની આશંકા વધી છે. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલું યુદ્ધ ત્રીજા અઠવાડિયામાં પ્રવેશ કરી ગયું છે. વીકેન્ડમાં થયેલા હુમલાઓમાં ક્રૂડ ઓઈલના મહત્વના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યું. જેનાથી  ક્રૂડના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે.  જિયોપોલિટિકલ તણાવની સીધી અસર સોના-ચાંદીના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. 

સિંગાપુરમાં સવારે  કારોબારમાં સ્પોટ ગોલ્ડ 0.7 ટકાના ઘટાડા સાથે 4986.34 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર જોવા મળ્યું. ચાંદીમાં 0.7 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો અને તે 80.03 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગઈ. પ્લેટિનમ અને પેલેડિયમમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો. 

બ્લૂમબર્ગના સમાચાર મુજબ વેપારની શરૂઆતમાં જ સોનાના ભાવમાં 1 ટકા  સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો જે સતત બીજો સાપ્તાહિક ઘટાડ છે જેણે સોનાને 5000 ડોલર પ્રતિ ઔંસના મનોવૈજ્ઞાનિક સ્તરથી નીચે ખેંચ્યું છે. સોનાના ભાવ પર કેટલાક અન્ય ફેક્ટરો પણ કામ કરે છે. જેમ કે યુદ્ધના પગલે વધતી ઉર્જા કિંમતો અને ફુગાવાની આશંકાઓએ એ વાતની સંભાવનાને લગભગ સમાપ્ત કરી દીધી છે કે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ અને અન્ય કેન્દ્રીય બેંક વ્યાજ દરોમાં કાપ મૂકશે. બીજી બાજુ અમેરિકાએ ઈરાનના મુખ્ય ઓઈલ નિકાસ કેન્દ્ર પર હુમલો કર્યો અને જવાબમાં ઈરાને વિવિધ આરબ દેશો પર હુમલા કર્યા તેને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળ્યો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news