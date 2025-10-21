Gold Rate Today: ખુશખબર...દિવાળીના બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં મોટો ઘટાડો! જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Rate: આ વર્ષની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 65 ટકાથી વધુ વધારો થઈ ચૂક્યો છે. જો કે દીવાળીના બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ...
અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ટેરિફ વોરમાં સોનાના ભાવ પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ રેકોર્ડ નજીક છે. જો કે દિવાળીના બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આજે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાના ભાવ ઘટ્યા છે. જો કે ઘટાડા બાદ પણ સોનાના ભાવ પોતાના ઓલ ટાઈમ હાઈ રેકોર્ડની આસપાસ જ છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
દિવાળીના બીજા દિવસે પણ સોનાના ભાવમાં નોંધાયો ઘટાડો. આજે 21 ઓક્ટોબરના રોજ દેશમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર 1,30,680 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જ્યારે 22 કેરેટનો ભાવ 1,19,790 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો છે. હવે તમને દેશની રાજધાની દિલ્લીના ભાવ જણાવી દઈએ તો, દિલ્લીમાં આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,30,830 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ તો 22 કેરેટનો ભાવ 1,19,940 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો છે. એટલે ગઈકાલની સરખામણીએ આજે ફરી એકવાર સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. આ સાથે તમને અમદાવાદના ભાવ પણ જણાવી દઈએ તો, અમદાવાદમાં 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ 1,30,730 પ્રતિ 10 ગ્રામ જ્યારે 22 કેરેટનો ભાવ 1,19,840 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ નોંધાયો છે. ત્યારે જો આ જ રીતે આગામી સમયમાં પણ ભાવ ઘટાડો રહે તો, સોનું ખરીદનારાઓની ઘણી રાહત મળી શકે છે.
દિલ્હી અમદાવાદ
24 કેરેટ- ₹1,30,830 24 કેરેટ- ₹1,30,730
22 કેરેટ- ₹1,19,940 22 કેરેટ- ₹1,19,840
ચીન અમેરિકા સંબંધો
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચીન પર એક નવેમ્બર 2025થી 155 ટકા ટેરિફ લગાવવાની જાહેરાત કરેલી છે. જો કે ટ્રમ્પના એક નિવેદનથી બંને દેશો વચ્ચે સંબંધોમાં સુધારાની પણ આશા થઈ રહી છે. બંને દેશોના રાષ્ટ્રપતિની બેઠકમાં ટ્રેડ ડીલ પર સમજૂતિ થવાની આશા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. આગામી સપ્તાહે ટ્રમ્પ જિનપિંગ સાથે બેઠક કરવાના છે. જ્યારે અમેરિકામાં હજુ સુધી શટડાઉન ચાલુ છે જે આ અઠવાડિયે ખતમ થઈ શકે છે. આ બધા કારણો પણ સોના અને ચાંદીને પ્રભાવિત કરતા હોય છે.
બંપર તેજીનો માહોલ
આ વર્ષની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધીમાં સોનાના ભાવમાં 65 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવી ચૂક્યો છે. જેની પાછળનું કારણ છે દુનિયાભરની કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા સોનાની ખરીદી. આ ઉપરાંત સોનાના વધતા ભાવ પાછળ જીયો પોલીટિકલ સ્થિતિ, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓની સ્થિતિ અને ટેરિફ પણ છે.
ચાંદીનો ભાવ
આ સાથે તમને આજે ભારતમાં ચાંદીનો ભાવ પણ જણાવી દઈએ. ભારતમાં એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 1,71,900 રૂપિયા આસપાસ છે. થોડા સમય પહેલા જ ચેન્નાઈમાં ચાંદીનો ભાવ ₹200000 પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી ગયો હતો.
