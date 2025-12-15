Prev
Gold Rate Today: સોનામાં ભડકો, ચાંદીમાં કડાકો...રોકાણકારો અસમંજસમાં, જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ

Gold-Silver Rate Today: ડોલરમાં નબળાઈ અને નરમ બોન્ડ યીલ્ડથી સોનામાં તેજી જોવા મળી રહી છે. રોકાણકારો યુએસ જોબ ડેટાની રાહ જોઈ બેઠા છે. ફેડ નીતિ અંગે પણ બજારમાં અનિશ્ચિતતાઓ છે. આ બધા વચ્ચે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં આજે સોના અને ચાંદીના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 15, 2025, 12:38 PM IST

Gold Rate Today: સોનામાં ભડકો, ચાંદીમાં કડાકો...રોકાણકારો અસમંજસમાં, જાણો આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ

સોમવારે 15 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સોનાના  ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. નબળો ડોલર અને અમેરિકી ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં નરમાઈના પગલે રોકાણકારો સોના તરફ  વળેલા છે. બજારની નજર હવે અમેરિકાના મહત્વના જોબ્સ ડેટા પર ટકેલી છે જેનાથી ફેડરલ રિઝર્વની આગળની મોનેટરી પોલીસી અંગે સંકેત મળવાની આશા છે. આ બધા વચ્ચે આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ જાણો. 

સોના-ચાંદીનો આજનો ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ જીએસટી વગરના શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 732 રૂપિયાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. લાસ્ટ સેશનમાં 132710 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયેલો ભાવ આજે 133442 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં નરમાઈ જોવા મળી રહી છે. ચાંદીના ભાવમાં આજે પ્રતિ કિલોગ્રામ 2958 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો અને ભાવ 192222 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 195180 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)માં સોનાના 5 ફેબ્રુઆરીના વાયદાવાળા ભાવમાં 1.34 ટકાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 135415 રૂપિયા પર પહોંચ્યો. જ્યારે 5 માર્ચના વાયદાવાળી ચાંદીમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 2.29 ટકાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 197260 રૂપિયાના સ્તરે હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. 

ખાસ નોંધ: 
IBJAના ભાવમાં જીએસટી અને મજૂરી સામેલ નથી. ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર કરાય છે. બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ ઓપનિંગ રેટ અને સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ક્લોઝિંગ રેટ્સ. જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરાતા નથી. 

