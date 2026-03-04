Gold Rate Today: એક ઝટકે સોના-ચાંદીના ભાવમાં જબરદસ્ત મોટો ઘટાડો, સોનું 6000, ચાંદી 23000 રૂપિયા સસ્તી, જાણો આજનો ભાવ
Gold-Silver Rate Today: હોળીના દિવસે આજે રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. જો કે વાયદા બજારમાં ભાવ ચડેલા જોવા મળ્યા છે. સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો.
- રિટેલ બજારમાં આજે સોના-ચાંદીના ભાવમાં મોટો કડાકો
- સોનું 6149 રૂપિયા તૂટીને 161322 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યું
- ચાંદી 23417 રૂપિયા તૂટીને 266431 રૂપિયા પ્રતિ કિલો પર પહોંચી
ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ હાહાકાર મચાવી રહ્યું છે. આજે શેર બજારમાં મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. જ્યારે કોમોડિટી માર્કેટમાં પણ વાયદા બજારમાં સોના અને ચાંદી ઉછળ્યા પરંતુ રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં પણ અસમંજસની સ્થિતિ છે. રોકાણકારો ક્યારેક સુરક્ષિત રોકાણ તરફ ભાગી રહ્યા છે તો ક્યારેક મજબૂત ડોલરના કારણે સોનાથી અંતર જાળવી રહ્યા છે. આખરે સોના અને ચાંદીમાં આ શું થઈ રહ્યું છે? જાણો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ.
સોના-ચાંદીના આજના ભાવ
IBJAના લેટેસ્ટ રેટ્સ જોઈએ તો આજે ધૂળેટીના દિવસે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 6149 રૂપિયા તૂટીને 161322 રૂપિયાની સપાટીએ ખુલ્યું છે. જે હોળીના આગલા દિવસે 2 માર્ચના રોજ 167471 પર બંધ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 23417 રૂપિયાનો કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 266431 પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 289848 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે જ્વેલર્સ એસોસિએશન જાહેર રજાઓ અને શનિવારે તથા રવિવારે ભાવ જાહેર કરતું નથી. તેના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે અને જીએસટી તથા મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ જાણો
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા સોના ચાંદી?
ભારતીય વાયદા બજાર કરતા અલગ જ્વેલર્સ એસોસિએશનના ભાવ જોઈએ તો 29 જાન્યુઆરીએ સોના અને ચાંદીએ ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર પાર કર્યું હતું.
- સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 176121
- ચાંદીનો ઓલટાઈમ હાઈ રેટ- 385933
- આમ ઓલટાઈમ હાઈ રેટ જોઈએ તો સોનું 14799 રૂપિયા અને ચાંદી 119502 રૂપિયા સસ્તા છે.
વાયદા બજારમાં આજના ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ના લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો બપોરે 12.10 કલાકના ભાવ મુજબ 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું હાલ 1.13 ટકા ચડીને 162931 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે 5 મેની એક્સપાયરીવાળી એક કિલો ચાંદી 2.22 ટકા ચડીને 271200 રૂપિયાના સ્તરે છે.
