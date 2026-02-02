Gold Rate Today: આજે પણ સોના-ચાંદીના ભાવમાં જંગી ઘટાડો, સસ્તું સોનું ખરીદવા માટે લોકોની પડાપડી, જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી ભારે કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. બજેટ બાદ પણ સોનું-ચાંદી સસ્તા થયા અને આજે ફરીથી વાયદા બજારમાં કિંમતી ધાતુઓમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. જો તમે ખરીદવાનું વિચારતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ચેક કરો.
1 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ રવિવારે દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ સંસદમાં રજૂ થયું. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જો કે સોના અને ચાંદી પર કોઈ રાહત મળે એવી જાહેરાત કરી નથી પરંતુ આમ છતાં બજેટ જાહેર થયા બાદ કિંમતી ધાતુઓ વધુ ગગડી અને આજે વાયદા બજારમાં ખુલતાની સાથે જ સોનું-ચાંદી વળી પાછા ઊંધા માથે પછડાયા. લગ્નગાળામાં જો ખરીદી કરવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સુવર્ણ તક કહી શકાય કારણકે ભાવમાં જંગી ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ ચેક કરી લો.
વાયદા બજારમાં આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) આજે સવારે ખુલતાની સાથે જ સોના-ચાંદીના કડાકાનો સાક્ષી બન્યું. આજે પણ બંને કિંમતી ધાતુઓમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાના વાયદા ભાવ MCX પર 4000થી વધુ સસ્તા થઈ ગયા. 9.30 વાગ્યાનો લેટેસ્ટ રેટ જોઈએ તો 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 2.87 ટકાના ઘટાડા સાથે 143506 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. જો કે ત્યારબાદ સતત ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે અને છેલ્લે 11.20 વાગ્યાના ભાવ જોઈએ તો 4.50 ટકા તૂટીને 141099 રૂપિયા પર ભાવ પહોંચ્યો છે.
જ્યારે ચાંદીની વાત કરીએ તો ગત સપ્તાહે ગુરુવારે તો ચાંદીએ ઐતિહાસિક મુકામ બનાવ્યો હતો અને 4 લાખ પાર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારબાદથી જો કે ચાંદી સતત ક્રેશ થઈ રહી છે. રોકાણકારોના પ્રોફિટબુકિંગ અને અન્ય કારણોને પગલે ચાંદીમાં હાહાકાર મચ્યો છે. બજેટના દિવસે પણ ચાંદી 9 ટકા કરતા વધુ તૂટી હતી. ત્યારે નવા સપ્તાહના પહેલા દિવસે પણ ચાંદી વળી પાછી કડાકામાં જોવા મળી. 5 માર્ચ 2026ની એક્પાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 9.30 વાગ્યાની છેલ્લી માહિતી મુજબ 5.99 ટકા તૂટીને 249752 રૂપિયા પર જોવા મળી છે. લાસ્ટ સેશનમાં તે 2,65,652 પર ક્લોઝ થયું હતું અને આજે ખુલતા જ 249752 પર પહોંચી હતી જો કે છેલ્લી માહિતી મુજબ 11.20 વાગ્યાના ભાવ જોઈએ તો ચાંદી 9 ટકા તૂટીને 241744 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી છે. આમ ચાંદીના વાયદા ભાવમાં 23908 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલી સસ્તી થઈ ચાંદી
ચાંદીમાં ગત સપ્તાહે ગુરુવારે ભયંકર તેજી જોવા મળી હતી અને ભાવ બધા રેકોર્ડ તોડીને ઓલ ટાઈમ હાઈ 4,20,048 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો હતો. જેને જોતા ચાંદી હાલ 1,64,396 રૂપિયાથી વધુ સસ્તી થઈ ગઈ છે.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
સામાન્ય રીતે IBJA (જ્વેલર્સ એસોસિએશન) શનિવાર અને રવિવારે નવા રેટ જાહેર કરતું નથી પરંતુ આ વખતે 1 ફેબ્રુઆરીએ રવિવાર હતો અને તે દિવસે જ બજેટ પણ જાહેર થયું તો બજાર પણ ખુલ્લું હતું. કાલે સાંજે બંધ થયેલા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 4316 રૂપિયા તૂટીને 148697 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. જ્યારે ચાંદીમાં કોઈ ઝાઝો ફેરફાર જોવા ન મળ્યો અને 424 રૂપિયા તૂટીને 265751 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી.
અત્રે જણાવવાનું કે IBJAના ભાવ દિવસમાં બે વાર બહાર પડે છે. ખુલતા ભાવ બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગયાની આસપાસ જાહેર કરાય છે. તેના ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને તેમાં જીએસટી તથા મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી.
