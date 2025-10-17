Prev
Gold Rate Today: ધનતેરસ પહેલા જ સોના ભાવ બેકાબૂ બન્યા, આજે ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ

Gold Price Today: વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવે ભૂક્કા કાઢ્યા છે. જબરદસ્ત ભાવ વધારાના કારણે દીવાળી પર ખરીદી કરવા ઈચ્છનારાઓની ચિંતા વધી છે. જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 17, 2025, 01:29 PM IST

Gold Rate Today: ધનતેરસ પહેલા જ સોના ભાવ બેકાબૂ બન્યા, આજે ભાવમાં બંપર વધારો, જાણો 10 ગ્રામ સોનાનો રેટ

સોના અને ચાંદીના ભાવે આજે તો તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા. સોનાના ભાવે 2008 બાદ સૌથી ઉચ્ચતમ સાપ્તાહિક આંકડાને પાર કર્યો છે. ચાંદીના ભાવે પણ રેકોર્ડ તોડ઼તા 2 લાખ રૂપિયાના આંકડાને સ્પર્શવા માટે આતુર જોવા મળી રહ્યો છે. ભાવમાં ઘટાડા અંગેની આશા પણ જાણે રૂંધાતી હોય તેવું લાગે છે. ગ્લોબલ માર્કેટમાં મચેલી હલચલ અને જિયો પોલિટિકલ તણાવના પગલે સોનું  સસ્તું થઈ શકતું નથી. ધનતેરસ પહેલા જ સોના ચાંદીના ભાવમાં જાણે ભડકો જોવા મળ્યો છે. 

આજનો સોનાનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 3403 રૂપિયા ઉછળીને 130874 પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 127471 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 3192 રૂપિયા ઉછળીને 171275 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો જે લાસ્ટ સેશનમાં 168083 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં ભાવ
મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતોના પગલે શુક્રવારે ભારતમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ નવા રેકોર્ડ ઊંચાઈ પર પહોંચી ગયા. નબળા અમેરિકી ડોલર અને વધતી હાજર માંગે કિંમતોને વધારવાનું કામ કર્યું. જેનાથી રોકાણકારોએ તેજીની આશામાં ખરીદી કરી. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર સોનાના ડિસેમ્બર વાયદા ભાવ 2000 રૂપિયા કે 1.6 ટકા વધીને 1,31,920 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામના સર્વોચ્ચ ઉચ્ચ સ્તર પર પહોંચી ગયું. 

ચાંદીનો ભાવ
ચાંદીનો પણ ડિસેમ્બર વાયદો લગભગ 2000 રૂપિયા કે 1.2 ટકા વધીને 1,69,676 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના રેકોર્ડ સ્તર પર પહોંચી ગયો. વૈશ્વિક સ્તર પર સોનું 2008 બાદથી પોતાના સર્વશ્રેષ્ઠ સાપ્તાહિક પ્રદર્શન તરફ અગ્રેસર છે. આ તેજી અમેરિકા-ચીન વેપારી તણાવમાં વધારો અને અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વના વ્યાજ દરોમાં એક વધુ કાપની વધતી આશાના કારણે જોવા મળી રહી છે. 

સોનાની તેજી પાછળ કોણ જવાબદાર
અમેરિકી ડોલર સૂચકઆંકમાં 0.20 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો, જેનાથી અન્ય મુદ્રાઓનો ઉપયોગ કરનારા ખરીદારો માટે સોનું સસ્તું થયું અને સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે તેની લોકપ્રિયતા વધી. ભારતમાં વધતી કિંમતો છતાં સોનાની માંગ મજબૂત થઈ. વિશ્લેષકોનું કહેવું છે કે ગ્રાહકો કિંમતોમાં વધારાની આશંકાથી વધુ સોનું ખરીદી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે નવા સંકેતોના અભાવ અને અમેરિકી રાજકોષીય સ્થિતિ અંગે સતત ચિંતાઓએ સુરક્ષિત રોકાણની માંગણીને મજબૂત કરી છે. જેનાથી સોનાના  ભાવમાં તેજી જોવા મળી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે ટ્રેડર્સ સરકારના ફરીથી ખુલવાના કોઈ પણ સંકેત પર બાજ નજર રાખી રહી છે. આથી નજીકના ભવિષ્યમાં સોનાના ભાવમાં તેજી જળવાઈ રહેવાની શક્યતા છે. 

65 ટકા ચડ્યું સોનું
આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ઘરેલુ સોનાના ભાવમાં 65 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. જેનાથી વૈશ્વિક રાજનીતિક અને આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ, કેન્દ્રીય બેંકોની ભારે ખરીદી, અમેરિકામાં ઓછા વ્યાજ દરોની આશાઓ અને સોના પર આધારિત એક્સચેન્જટ્રેડેડ ફંડ્સ (ઈટીએફ)માં મજબૂત રોકાણનું સમર્થન મળ્યું છે. 

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)     

 

