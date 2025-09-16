Prev
Gold Rate Today: એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો, ચાંદીમાં પણ ભડકો, આજનો ભાવ ચેક કરો

Gold Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ધડાધડ  ભાવ વધી ગયેલા જોવા મળ્યા. રિટેલ બજારમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. જ્યારે વાયદા બજારમાં સામાન્ય તેજી જોવા મળી. ચેક કરો આજના ભાવ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 16, 2025, 01:15 PM IST

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત રેકોર્ડ હાઈ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. સોમવારે સોના અને ચાંદીએ ભાવમાં ફરીથી એકવાર નવા ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા. આજે મંગળવારે મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ પર સોનામાં હળવી તેજી જોવા મળી. જ્યારે ચાંદી સારી એવી તેજી સાથે ટ્રેડ થતી જોવા મળી. રિટેલ બજારની વાત કરીએ તો સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો. ગ્લોબલ અને ઘરેલુ બંને બજારોમાં આ કિમતી ધાતુઓ ચમકી રહી છે. તેની પાછળ અનેક મહત્વપૂર્ણ ફેક્ટર્સ છે. જેના પર રોકાણકારોની નજર છે. 

સોનાની ચાલ કેવી છે
આજે ભારતીય બજારમાં સોનાનો ભાવ 1,10,222 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ જોવા મળ્યો હતો. જે ગત બંધ ભાવ 1,10,179 થી 43 રૂપિયા ઉપર હતો. સોમવારે સોનાએ 1,10,330 રૂપિયાનું એક નવું ઓલટાઈમ હાઈ સ્તર સ્પર્શ કર્યું હતું. જેનાથી તેની તેજીનું વલણ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું. 

ચાંદી પણ રેસમાં પાછળ નથી. ચાંદીનો ભાવ 1,29,638 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જોવા મળ્યો. જેમાં 209 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો. તેણે પણ 1,29,720 નું એક નવું ઓલ ટાઈમ હાઈ  બનાવ્યું છે. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
ઈન્ડિયા બુલિયન જ્વેલર્સ એસોસિએશન  (IBJA) મુજબ 24 કેરેટના 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ આજે 1029 રૂપિયા વધીને 110540 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. જે કાલે સાંજે 109511 પર ક્લોઝ થયા હતા. જ્યારે ચાંદી 1198 રૂપિયા ઉછળીને 128989 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચી છે જે કાલે 127791 પર ક્લોઝ થઈ હતી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વૈશ્વિક બજારમાં પણ રેકોર્ડ તેજી
વૈશ્વિક બજારમાં પણ સોનાએ એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સ્પોટ ગોલ્ડ 1.1% ની લીડ સાથે $3,680.80 પ્રતિ ઔંસ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. જેણે સત્રમાં $3,685.39 નો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સ પણ ડિસેમ્બર ડિલિવરી માટે 0.8% વધીને $3,719.00 પર બંધ થયું. 

કેમ દોડી રહ્યું છે સોનું?

ડોલરમાં નબળાઈ
ડોલર ઈન્ડેક્સ 0.3% તૂટીને એક અઠવાડિયાના નીચલા સ્તર પર આવી ગયો જેનાથી અન્ય મુદ્રાઓવાળા રોકાણકારો માટે સોનું ખરીદવું સસ્તું થયું. 

ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં ઘટાડો
અમેરિકી 10 વર્ષના ટ્રેઝરી યીલ્ડમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઓછા યીલ્ડથી સોના જેવા ગેર યીલ્ડ આપનારા એસેટ્સની માંગણી વધી જાય છે. 

ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક
રોકાણકારોની નજર આ અઠવાડિયે થનારી અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક પર છે. બજારને આશા છે કે નબળા આર્થિક આંકડાના કારણે ફેડ જલદી વ્યાજ દરોમાં કાપનો સંકેત આપી શકે છે. જેનાથી સોનાના ભાવને વધુ મજબૂતી મળશે. 

બધુ મળીને ડોલરની નબળાઈ અને ફેડના રેટ કટની આશાએ સોના અને ચાંદી માટે એક મજબૂત માહોલ તૈયાર કર્યો છે અને આ તેજીનો દૌર હાલ ચાલુ રહે તેવી આશા છે.

Disclaimer
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)    

