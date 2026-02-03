Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 32469 અને ચાંદી 169564 રૂપિયા સસ્તી, ખરીદવું હોય તો આજનો ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: સોનું અને ચાંદી ગુરુવારે રેકોર્ડ સ્તર બનાવ્યા બાદ સતત ગગડતા જોવા મળ્યા પરંતુ આજે બજાર ખુલતા જ આકાશે આંબવા લાગ્યા છે. જો કે હજુ પણ રેકોર્ડ હાઈથી સોનું અને ચાંદી ખુબ સસ્તા જોવા મળી રહ્યા છે. આજનો વાયદા બજારનો ભાવ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 03, 2026, 09:34 AM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈથી સોનું 32469 અને ચાંદી 169564 રૂપિયા સસ્તી, ખરીદવું હોય તો આજનો ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: ગુરુવારે લાઈફટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યા બાદ સોનું અને ચાંદી જબરદસ્ત પછડાયા અને આ મંદી સોમવાર સુધી ચાલુ રહી. બજેટ બાદ પણ સોના અને ચાંદીના ભાવ ખુબ ગગડ્યા હતા. પરંતુ સોમવારે બપોરે પછી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તેજી જોવા મળી. આજે પણ બજાર ખુલતા  સોનું અને ચાંદી ભારે વધારા સાથે આગળ વધતા જોવા મળ્યા છે. વાયદા બજારમાં આજે શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

આજનો સોના અને ચાંદીના વાયદાનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે 2 એપ્રિલની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 9 વાગ્યે 3 ટકાના વધારા સાથે 148310 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળ્યું. ગુરુવારે સોનું 1,80,779 ના ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું. એટલે કે હજુ પણ ઓલટાઈમ હાઈ કરતા 32469 રૂપિયા સોનું સસ્તું છે. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી આજે 6 ટકાના વધારા સાથે 250436 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી છે. ચાંદીએ ગુરુવારે 4,20,000 નું સ્તર પાર કર્યું હતું એટલે કે ઓલટાઈમ હાઈ કરતા હજુ પણ ચાંદી 169564 રૂપિયા સસ્તી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અચાનક કેમ તૂટ્યા હતા ભાવ
ગત અઠવાડિયે ઓલટાઈમ હાઈ પર  ભાવ પહોંચ્યા બાદ રોકાણકારોમાં પ્રોફિટ બુકિંગ માટે પડાપડી જોવા મળી હતી. આ ઉપરાંત પણ ડોલર, બજેટમાં થયેલી ફ્યૂચર્સ પર માર્જિન વગેરે કારણોએ પણ કડાકામાં મજબૂત ભાગ ભજવ્યો હતો. 

કોમેક્સ પર પણ ઉછળ્યું સોનું અને ચાંદી
કોમેક્સ પર સોનું 3.97 ટકા ઉછળીને 4,837.10 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી ગયું. આ સાથે જ ચાંદી પણ 8.89 ટકા ઉછળીને 83.855 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ.

શરાફા બજારમાં ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ સોમવારે 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 6476 રૂપિયા ઉછળીને 148746 રૂપિયા પર બંધ થયું હતું. જે સવારે 142270 રૂપિયા પર ખુલ્યું હતું. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં પણ બંપર ઉછાળો નોંધાયો હતો. ચાંદી સોમવારે સાંજે 23004 રૂપિયા વધીને  259500 રૂપિયા પર ક્લોઝ થઈ હતી જે સવારે 236496 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ જોવા મળી હતી. આ ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ નથી. એસોસિએશન દ્વારા દિવસમાં બેવાર ભાવ જાહેર કરાય છે. 

કેમ ભાવ વધવા લાગ્યા
જિયોપોલિટીકલ ઘટનાઓને પરિણામે અનિશ્ચિતતાવાળી સ્થિતિ, કરન્સી ડિબેસમેન્ટ એટલે કે મુદ્રાઓની વેલ્યુને લઈને ડર તથા અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વની સ્વતંત્રતા પર સવાલ આ સહિત અન્ય ફેક્ટરોના કારણે રોકાણકારોએ સોનું અને ચાંદી સુરક્ષિત રોકાણ ગણીને પાછી ખરીદી કરવા માંડી. ચીનના રોકાણકારોથી રેલી મળી. ચીની રોકાણકારોએ ખરીદી કરી કરીને ભાવને ઉપર ચડાવ્યા. જેના કારણે ગોલ્ડ અને સિલ્વર બંનેના રેકોર્ડ સ્તર બનતા ગયા. રિપોર્ટ મુજબ વીકેન્ડ દરમિયાન ચીનના સૌથી મોટા બુલિયન માર્કેટ શેનઝેનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ખરીદી ક રવા માટે પહોંચ્યા હતા. રોકાણકારો અને સામાન્ય લોકોએ લૂનર ન્યૂ યર પહેલા સોનાના દાગીના અને ગોલ્ડ બાર ખરીદવા માટે દોટ મૂકી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news