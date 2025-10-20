Prev
Gold Price Today: દિવાળીના દિવસે ફીકી પડી સોનાની ચમક, જાણો સોના-ચાંદીના લેટેસ્ટ રેટ

દિવાળીના દિવસે સોના અને ચાંદીની કિંમતોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જો તમે સોનું કે ચાંદી ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં હોવ તો તમારે તમારા શહેરનો લેટેસ્ટ રેટ જરૂર જાણી લેવો જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:33 AM IST

Gold Price Today: ઘરેલું ફ્યુચર માર્કેટમાં સોનાની કિંમતમાં સોમવારે સામાન્ય ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર 5 ડિસેમ્બરની એક્સપાયરીવાળું ગોલ્ડ ફ્યુચર વાયદા સોમવાર 20 ઓક્ટોબરે 127817 રૂપિયા (પ્રતિ 10 ગ્રામ) પર ખુલ્યું. તેના છેલ્લા કારોબારી દિવસ એમસીએક્સ પર સોનું 127008 રૂપિયા પર ટ્રેડ કરતા બંધ થયું હતું.

20 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 10  વાગ્યે, 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતું સોનું MCX પર ₹1,28,050 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું હતું. આ પાછલા દિવસના બંધ ભાવ કરતાં આશરે ₹1000 નો વધારો દર્શાવે છે. શરૂઆતના વેપારમાં MCX સોનું ₹1,28,556 ની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યું હતું.

MCX પર ચાંદીના ભાવ પણ ઘટી રહ્યા છે. 5 ડિસેમ્બરની સમાપ્તિ તારીખ ધરાવતું ચાંદી 20 ઓક્ટોબરના રોજ ₹1,59,875 પર ખુલ્યું. લખતી વખતે, ચાંદી ₹1,56,751 પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી.

તમારા શહેરમાં સોનાનો ભાવ (ગુડ રિટર્ન અનુસાર)
દિલ્હીમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૮૪૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૯૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૧૭૦

મુંબઈમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૬૯૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૮૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૦૨૦

ચેન્નાઈમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૦૪૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૨૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૫૦૦

કોલકાતામાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૬૯૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૮૦૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૦૨૦

અમદાવાદમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ) ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૭૪૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૮૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૦૭૦

લખનૌમાં સોનાના ભાવ (પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ)
૨૪ કેરેટ - ₹૧,૩૦,૮૪૦
૨૨ કેરેટ - ₹૧,૧૯,૯૫૦
૧૮ કેરેટ - ₹૯૮,૧૭૦

આજે દેશભરમાં દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. દિવાળીના દિવસે સોનાની કિંમતોમાં આવેલા ઘટાડાથી લોકોના ચહેરા ખીલી ગયા છે. ઘણા લોકો દિવાળીના દિવસે સોના-ચાંદીની ખરીદીને શુભ માને છે અને આ દિવસે પણ ધનતેરજની જેમ પીળી ધાતુની ખરીદી કરે છે.

ભારતમાં ભારતીયો સાથે સોનું અને ચાંદી સાંસ્કૃતિક રીતે સંકળાયેલા છે. વર્ષોથી તેમની માંગ મજબૂત રહી છે. રોકાણકારો સોનાને સલામત સ્વર્ગ તરીકે પણ જુએ છે અને તેમાં રોકાણ કરે છે. આ જ કારણ છે કે ભારતમાં સોના અને ચાંદીની માંગ ઊંચી રહે છે.

