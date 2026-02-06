Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ આજે પણ જબરદસ્ત પછડાયા સોનું-ચાંદી, સસ્તું ગોલ્ડ-સિલ્વર લેવાની શાનદાર તક, આજનો ભાવ જાણો

Gold-Silver Price Today: આજે પણ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વાયદા બજાર ખુલતાની સાથે જ આજે સોનું અને ચાંદી વળી પાછા પછડાયા છે. ગઈ કાલે વધારા સાથે ક્લોઝ થયા હતા પરંતુ આજે પાછો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રિટેલ બજારમા પણ કાલે સોનું ઘટાડા સાથે બંધ થયું હતું. આજનો લેટેસ્ટ ભાવ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 06, 2026, 12:26 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: બજાર ખુલતા જ આજે પણ જબરદસ્ત પછડાયા સોનું-ચાંદી, સસ્તું ગોલ્ડ-સિલ્વર લેવાની શાનદાર તક, આજનો ભાવ જાણો

કિંમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. ગત સપ્તાહે ગુરુવારે અચાનક બંપર તેજી બાદ ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા પછી જોરદાર પછડાયા. આ સપ્તાહે પણ સોના અને ચાંદીમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. આજે વાયદા બજાર (MCX)માં ફરીથી સોનું અને ચાંદી પછડાયા છે. આજના વાયદા બજારના લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. રિટેલ બજારમાં શું સ્થિતિ છે એ પણ જાણી લો. જો તમારે લગડી કે સોનાના દાગીના કરાવવા હોય તો શું ભાવ પડે એ પણ સમજો. 

આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર 2 એપ્રિલના રોજ એક્સપાયરીવાળી 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાનો ભાવ 1.34 ટકા તૂટીને 150037 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જ્યારે 5 માર્ચની એક્સપાયરીવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 5.46 ટકા તૂટીને 230505 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલા સસ્તા થયા સોનું-ચાંદી
સોનું ગત સપ્તાહે ઓલટાઈમ હાઈ 1,80,779 પર પહોંચી ગયું હતું અને આજે તે 150037 પર આવી ગયું છે. એટલે કે સોનું ઓલટાઈમ હાઈથી હજુ પણ 30742 રૂપિયા સસ્તું છે. જ્યારે ચાંદી ગત સપ્તાહે 4,20,000ના લેવલને પાર કરી ગઈ હતી અને આજે ચાંદી 230505 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે ચાંદી એક અઠવાડિયામાં જ ઓલટાઈમ હાઈ કરતા હાલ 189495 રૂપિયા સસ્તી થઈ છે. 

રિટેલ બજારના લેટેસ્ટ ભાવ
IBJA દિવસમાં બે વાર ભાવ જાહેર  કરે છે. ખુલતા ભાવ બપોરે 12 વાગ્યાની આસપાસ અને બંધ ભાવ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ જાહેર થાય છે. આ ભાવ દેશભરમાં માન્ય છે અને તેના ભાવમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. એસોસિએશનના આજના ખુલતા બજારના રેટ્સ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં આજે 1013 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 151489 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 152502 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે શુદ્ધ ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 13155 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 241184 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 254339 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. 

વૈશ્વિક બજારમાં શું છે સ્થિતિ
વૈશ્વિક બજારમાં સોનું હાઈ સ્તરથી 40 ટકા તૂટી ચૂક્યું છે. ભારતમાં પણ ચાંદી સતત  ક્રેશ થઈ રહી છે. ફક્ત ગુરુવારે જ કોમેક્સમાં ચાંદી 20 ટકાસુધી તૂટી અને તે સસ્તી થઈને 64 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગઈ. ચાંદીમાં રોકાણ કરનારાઓને તો હાલ રડવાનો વારો આવ્યો છે. કારણ કે જે રીતે ચાંદી ક્રેશ થઈ રહી છે તે જોતા ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. રિટેલમાં ખરીદી કરનારાઓ માટે સારા સમાચાર છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Gold ratesilver rategoldsilver

Trending news