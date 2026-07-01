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નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. સોનું 1800 રૂપિયા અને ચાંદી 4000 રૂપિયા સસ્તા થયા. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં સોના અને ચાંદીના લેટેસ્ટ ભાવ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:50 PM IST
નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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