/નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે સોના-ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે મોટો ઘટાડો, જાણો કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ

સોના અને ચાંદીમાં આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવમાં કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે. શરાફા બજારમાં તો જબરદસ્ત ભાવ ઘટ્યા છે. નવા મહિનાની શરૂઆતમાં મજબૂત થતો અમેરિકી ડોલર, વધતી ટ્રેઝરી યીલ્ડ અને અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ તરફથી વ્યાજ દરોમાં વધારાની વધતી શક્યતાઓએ કિંમતી ધાતુઓ પર દબાણ સર્જેલું છે. જાણો આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ પર આજના ખુલતા ભાવ જોઈએ તો 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું આજે 1852 રૂપિયા તૂટીને 139434 રૂપિયા પર ખુલ્યો. જે લાસ્ટ સેશનમાં 141286 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે એક કિલો ચાંદીના ભાવમાં આજે 4070 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 221355 રૂપિયા પર ખુલ્યો જે કાલે 225425 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ
|સોનું (કેરેટમાં)
|સોનાનો ભાવ (એક ગ્રામ પ્રમાણે) રૂપિયામાં
|24 કેરેટ (ફાઈન ગોલ્ડ 999)
|13943
|22 કેરેટ
|13609
|20 કેરેટ
|12410
|18 કેરેટ
|11294
|14 કેરેટ
|8993
|એક કિલો શુદ્ધ ચાંદી
|221355
(સ્ત્રોત- IBJA)
વાયદા બજારમાં લેટેસ્ટ ભાવ
MCX પર લેટેસ્ટ ભાવ જોઈએ તો બપોરે 2.40 કલાકે 5 ઓગસ્ટની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.86 ટકા તૂટીને 141306 રૂપિયાના સ્તરે અને 4 સપ્ટેમ્બરના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 2.04 ટકાના ઘટાડા સાથે 223890 રૂપિયાના સ્તરે જોવા મળી છે.
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું
વાયદા બજારના આંકડા મુજબ 29 જાન્યુઆરીના રોજ સોનાનો ભાવ 193096 રૂપિયાના રેકોર્ડ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું. જેને જોતા આજની તારીખ સુધીમાં 51796 રૂપિયા સસ્તું થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે સિલ્વર ઓલટાઈમ હાઈ 420048 રૂપિયા છે એટલે ચાંદી 196198 રૂપિયા સસ્તી થઈ ચૂકી છે.
જૂનમાં કડાકાનું કારણ
જૂન મહિનામાં સોના અને ચાંદીમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો. તેની પાછળનું કારણ સતત ઊંચી રહેલી મોંઘવારી અને તેના પગલે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ દ્વારા વ્યાજ દરો વધારવાની ચિંતા મુખ્ય રહી.
આ દરમિયાન અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વિવાદ ઉકેલવા માટે વાતચીત પર સહમતિ બન્યા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં પણ કડાકો જોવા મળ્યો.
જૂનમાં 38000 રૂપિયા સસ્તી થઈ ચાંદી
વાયદા બજારના આંકડા મુજબ ઘરેલુ સ્પોટ ગોલ્ડનો ભાવ જૂનમાં 15100 રૂપિયા એટલે કે લગભગ 10 ટકા ગગડીને 140864 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર આવી ગયો હતો. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ જૂનમાં 38250 રૂપિયા એટલે કે લગભગ 15 ટકા ગગડીને 30 જૂને 225125 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ.
વૈશ્વિક બજારમાં સોનામાં ખુબ નબળાઈ