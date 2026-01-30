Prev
Gold Rate Today: અચાનક સોના-ચાંદી ધડામ, એક જ ઝટકે સોનામાં 7000 સુધી અને ચાંદીમાં 22000 સુધીનો ઘટાડો, જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Gold-Silver Price Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. આજે એક જ  ઝટકે સોનામાં 6000 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 20,000 રૂપિયા ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 30, 2026, 12:28 PM IST

સોના અને ચાંદીના ભાવ પર અનેક પરિબળો અસર કરતા હોય છે. માંગ અને પૂરવઠો ઉપરાંત વૈશ્વિક રાજાકારણમાં ગરમાવો, ડોલરની કિંમત વગેરે પરિબળો કિંમતી ધાતુઓના ભાવ પર અસર કરતા હોય છે. સતત ચડી રહેલા ભાવે લોકોના મનમાં ચિંતા પેદા કરી હતી પરંતુ જે રીતે એક ઝટકે ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે તેનાથી લોકોને થોડી રાહત થઈ શકે છે. જાણો વાયદા બજારના ભાવ. 

IBJA રેટ્સ મુજબ ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ 10 ગ્રામ શુદ્ધ સોનાના ભાવમાં 6865 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 168475 પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 175340 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં 22825 રૂપિયાનો  ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ આજે 357163 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. જે કાલે 379988 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

અત્રે નોંધનીય છે કે IBJAના રેટ્સમાં જીએસટી અને મેકિંગ ચાર્જ સામેલ હોતા નથી. તેના  ભાવ દિવસમાં બેવાર ઓપનિંગ તથા ક્લોઝિંગ એમ જાહેર કરવામાં આવે છે. જાહેર રજાઓ અને શનિવારે તથા રવિવારે રેટ જાહેર કરાતા નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

વાયદા બજારમાં આજનો ચાંદીનો ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર ચાંદીના ભાવમાં એક ઝટકે 20,000 રૂપિયા સુધીનો ભાવ ઘટાડો જોવા મળ્યો. સવારે 9.30 વાગ્યાની આસપાસ ચાંદીના ભાવમાં 4.18 ટકાનો જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો હતો અને ભાવ 380181 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. જો કે ત્યારબાદ 10.10 વાગ્યાની આસપાસ ચાંદી 3.35 ટકાના ઘટાડા સાથે 386500ના સ્તરે પહોંચી. અત્રે જણાવવાનું કે ગઈ કાલે જ ચાંદીએ 4 લાખનું ઐતિહાસિક સ્તર પાર કર્યું હતું. 

સોનાના ભાવમાં પણ ઘટાડો
સોનાના ભાવમાં વાયદા બજારમાં જોરદાર કડાકો જોવા મળ્યો. 10 ગ્રામ 24 કેરેટ શુદ્ધ સોનું આજે 3.04 ટકા તૂટીને 177710 રૂપિયા પર પહોંચ્યુ. કાલે સોનાનો ભાવ 1.83 લાખ રૂપિયા નજીક પહોંચ્યો હતો. જો કે આજે 10.10 કલાકે સોનાનો ભાવ પાછો ચડ્યો અને 0.68 ટકા તૂટીને 182717 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. 

 

