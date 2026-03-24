Gold-Silver Rate: સોના અને ચાંદીમાં સોમવારે ભારે કડાકો જોવા મળ્યો હતો. ચાંદી તો સીધી 206000 આસપાસ પહોંચી ગઈ હતી. જો કે ત્યારબાદ ભાવમાં કરેક્શન જોવા મળ્યું અને પછી વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં વધારા સાથે બંધ થતા જોવા મળ્યા. જો કે આજે પાછી ઉથલપાથલ જોવા મળી છે ત્યારે હવે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓના પગલે ચિંતા પેઠી છે કે શું ભાવ તળિયે જશે? ખાસ જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ અને શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 24, 2026, 01:58 PM IST
  • સોમવારે સોનામાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા હતા.
  • આજે પણ સતત વધારો અને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 
  • એપ્રિલ 2026માં શું કહેશે સ્થિતિ? શું કહે છે એક્સપર્ટ ખાસ જાણો. 

Gold Rate: સોના-ચાંદીમાં અફરાતફરી! શું એપ્રિલમાં ભાવ 1 લાખ રૂપિયા સુધી ગગડી જશે? જાણો આજનો લેટેસ્ટ રેટ 

ગઈ કાલની અફરાતફરી બાદ આજે સોના અને ચાંદીમાં થોડી રાહત જોવા મળી રહી છે. વાયદા બજારમાં આજે સોનું લીલા નિશાનમાં જ્યારે ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહી છે. રિટેલ બજારની વાત કરીએ તો તેમાં સોનું નજીવા ઘટાડા અને ચાંદી વધારા સાથે જોવા મળી છે. ગત અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં લગભગ 11 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જે 1983 બાદ આવેલો સૌથી મોટો સાપ્તાહિક ઘટાડો માનવામાં આવી રહ્યો છે. હાલ બજારમાં અનિશ્ચિતતાઓનો માહોલ છે કારણ કે યુદ્ધના કારણે મોંઘવારી અને વ્યાજદરોને લીધે ચિંતા વધી છે. જેનાથી સોનામાં ટૂંકા ગાળાના ઉતાર ચડાવ રહી શકે છે. પરંતુ એક્સપર્ટ્સ માને છે કે લાંબા સમયગાળે સોનું ફરીથી એક વખત સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે મજબૂત વાપસી કરી શકે છે. ત્યારે એપ્રિલમાં શું રહી શકે સ્થિતિ એ પણ જાણો. 

આજનો સોના ચાંદીનો ભાવ
IBJAના રેટ્સ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીના સોનાના ભાવમાં 56 રૂપિયાનો સામાન્ય ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 139513 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 139569 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 1093 રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 220353 પર પહોંચ્યો છે. જે કાલે 219260 પર બંધ થયો હતો. 

વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર આજે બપોરે 1.15 કલાકે 2 એપ્રિલના વાયદાવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.17 ટકા વધારા સાથે 139500 પર જોવા મળ્યું જ્યારે 5 મેના વાયદાવાળી એક કિલો ચાંદી 0.63 ટકાના ઘટાડા સાથે 223744 રૂપિયાના ભાવે જોવા મળી. 

1983 બાદ સૌથી મોટો કડાકો
યુદ્ધના માહોલમાં સોના અને ચાંદીમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આજે પણ શરૂઆતમાં તો વાયદા બજારમાં બંનેના ભાવ ગગડેલા જોવા મળ્યા હતા. ગત અઠવાડિયે સોનાના ભાવમાં લગભગ 11 ટકાનો મોટો કડાકો જોવા મળ્યો. જે 1983 બાદ સૌથી મોટો સાપ્તાહિક કડાકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. સોનું સતત આઠ સેશનથી દબાણમાં છે. જ્યારે ચાંદી પણ લગભગ 3 ટકા તૂટીને વૈશ્વિક 67.5 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચી છે. આવામાં બધાના મનમાં એવો પણ સવાલ છે કે શું એપ્રિલમાં સોનું અને ચાંદી કેટલે પહોંચશે? હજુ ભાવ ઘટશે કે વધશે. 

ટૂંકા સમયગાળામાં તેજ ઉતાર ચડાવ
રિપોર્ટ મુજબ સોનાના ભાવમાં ટૂંકા સમયગાળામાં તેજ ઉતાર ચડાવ જોવા મળી શકે છે. કારણ કે રોકાણકારો જોખમ ઘટાડી રહ્યા છે. ઈરાન યુદ્ધના કારણે મોંઘવારીનો ડર વધ્યો છે. જેનાથી વ્યાજ દરોમાં કાપની આશા ઘટી છે જેની અસર ગ્લોબલ ગ્રોથ ઉપર પણ પડી રહી છે. જો કે લાંબા સમયગાળામાં સોનું ફરીથી સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે મજબૂત ઓળખ ઊભી કરશે. 

ભારતમાં સોનાની કિમત શેના પર નિર્ભર
ભારતમાં સોનાના ભાવ આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતો, ડોલરની મજબૂતી અને રૂપિયાની કિંમત પર નિર્ભર કરે છે. હાલ 24 કેરેટ સોનું લગભગ 14000 રૂપિયા પ્રતિ ગ્રામ આસપાસ છે. લગ્ન સીઝન કે તહેવારોમાં માંગણી વધવાથી ભાવ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો તમે શોર્ટ ટર્મમાં સોનું ખરીદવા માંગતા હોવ તો સાવધાની રાખવી જોઈએ. ભાવ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યા છે. આવામાં નુકસાન પણ થઈ શકે. પરંતુ લાંબા સમય (1-2 વર્ષ) માટે સોનું રોકાણ માટે સારો વિકલ્પ છે. સીપ તરીકે કે પછી થોડું થોડું ખરીદવું સારું રહેશે. 

ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચ્યું હતું સોનું
જાન્યુઆરી 2026માં સોનું રેકોર્ડ ઊંચાઈ 5595 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પહોચ્યું હતું. પરંતુ હવે તેનાથી 22 ટકા નીચે છે. સોનાના ભાવમાં હાલના દિવસોમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા છે. એપ્રિલ 2026માં પણ આ અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સોનાના ભાવ હાલ લગભગ 4350 થી 4400 ડોલર પ્રતિ ઔંસ આસપાસ છે. થોડા દિવસ પહેલા તે 4098 ડોલર સુધી ગગડ્યું હતું. જે  ચાર મહિનાનું સૌથી નીચલું સ્તર છે. સીએબીસીના એનાલિસ્ટ મુજબ, સુશિલ કેડિયાના જણાવ્યાં મુજબ ગોલ્ડ અને સિલ્વરમાં તેજી જોવા મળી શકે છે. સોના અને ચાંદીમાં એક રેલી આવી શકે છે અને તેા પર લોંગ ટર્મ  દ્રષ્ટિકોણ છે. 

એક્સપર્ટ્સ કહે છે કે એપ્રિલ મહિનામાં ભાવમાં વોલેટિલિટી ચાલુ રહેશે. રોકાણકારો હાલ જોખમ ઘટાડી રહ્યા છે. આથી ભાવ ઉપર નીચે થતા રહેશે. યુદ્ધના કારણે ગ્લોબલ ગ્રોથ પર અસર પડી રહી છે. જે સોના માટે સારી નથી. ટ્રમ્પ પ્રશાસને ઈરાનના વીજળી અને એનર્જી પ્લાન્ટ પર હુમલાને 5 દિવસ માટે ટાળ્યો છે. જેનાથી ઓઈલના ભાવ ગગડ્યા છે અને સોનાને થોડી રાહત મળી છે. પરંતુ આમ છતાં બજારમાં અનિશ્ચિતતાનો માહોલ છે. તેના પહેલા રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ સમયે પણ સોનું શરૂઆતમાં ચડ્યું હતું પરંતુ પછી તૂટ્યું. 

લાંબા ગાળાની વાત કરીએ તો સોનું ફરીથી મજબૂત થઈ શકે છે. ઈકોનોમિક્સ ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ વર્લ્ડ ગોલ્ડ  કાઉન્સિલના સીનિયર સ્ટ્રેટેજિસ્ટ જ્હોન રીડના જણાવ્યાં મુજબ સ્ટેગફ્લેશનવાળી સ્થિતિમાં સોનું હંમેશા સારો દેખાવ કરે છે. હાલ 2025ના કેટલાક ટ્રેડ્સ અનવાઈન્ડ થઈ રહ્યા છે. પરંતુ 2026માં સ્ટેગફ્લેશન ટ્રેડ્સ શરૂ થશે. અન્ય એક્સપર્ટ્સ જ્હોન મેયર (SP Angel)ના જણાવ્યાં મુજબ મોટી તસવીર હજુ પણ મજબૂત છે. જી7 દેશોની બજેટ ખાદ્ય વધી  રહી છે, મોંઘવારી પણ છે અને કેન્દ્રીય બેંક વિદેશી મુદ્રા ભંડારમાં સોનું વધારી રહ્યા છે. ડીગ્લોબલાઈઝેશનના કારણે પણ સોનાની માંગ જળવાઈ રહેશે. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

